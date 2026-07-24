Νέα Υόρκη: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Πανικός επικράτησε στη Νέα Υόρκη όταν ένας άνδρας εξαπέλυσε διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα με δύο άτομα να τραυματίζονται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες για τις επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ», κι έχει προσαχθεί, σύμφωνα με την επικεφαλής της αστυνομίας της μητρόπολης, που έκανε λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους, χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να είναι ψυχικά ασθενής.

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Τα θύματα των δυο επιθέσεων στο Μανχάταν είναι άνδρες, «ασιατικής καταγωγής» και «εβραίος» αντίστοιχα, διευκρίνισε η Τζέσικα Τις, προσθέτοντας πως διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και δεν θεωρείται πως διατρέχουν «κίνδυνο» οι ζωές τους.

Η αστυνομική διεύθυνση της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε τον ύποπτο, που κατά την κ. Τις ονομάζεται Ραούλ Μοράλες κι είναι 51 ετών.

Η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο «συνεχίζεται» και «σύμφωνα με τα θύματα και μάρτυρες, ο Μοράλες φώναξε ‘Αλλάχου Άκμπαρ’ κατά τη διάρκεια και των δυο επιθέσεων. Η NYPD αποτιμά επί του παρόντος αν πρόκειται για πιθανά εγκλήματα μίσους».

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A suspect is in custody after a double stabbing on the Upper West Side in New York City on Thursday, police said. Both victims were taken to a local hospital and are expected to survive.



According to authorities, the suspect ran off after both stabbings, and barricaded himself… pic.twitter.com/YNv2eIgABd — CBS News (@CBSNews) July 24, 2026

«Αν και ο δράστης δεν έχει ψυχιατρικό ιστορικό γνωστό στην NYPD, τα πρώτα στοιχεία της έρευνας» αφήνουν να εννοηθεί πως μπορεί να «διαδραμάτισε ρόλο η ψυχική του υγεία», πρόσθεσε η Τζέσικα Τις.

BREAKING:



A man has stabbed 2 Jewish men on the Upper West Side of New York City while screaming “Allahu Akbar” pic.twitter.com/PcB785a3nY — Visegrád 24 (@visegrad24) July 23, 2026

«Τέτοιες ειδεχθείς επιθέσεις μίσους δεν έχουν θέση στην πόλη μας», ήταν η αντίδραση του δημάρχου της αμερικανικής μεγαλούπολης Ζόραν Μαμντάνι.