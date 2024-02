Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι είδε τη σορό του γιου της

Σε δήλωση της η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι αποκάλυψε ότι οι αρχές της Ρωσίας της επέτρεψαν να δει τη σορό του γιου της και της έθεσαν τον όρο να τον κηδέψει κρυφά.

Η μητέρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Λιουντμίλα Ναβάλνια, αναφέρει μεταξύ άλλων: “Με κοίταξαν στα μάτια και μου είπαν ότι θα κάνουν κάτι στη σορό του γιου μου, αν δεν δεχτώ να τον κηδέψω κρυφά. Δεν συμφωνώ με αυτό. Θέλω όλοι εσείς που αγαπάτε τον Αλεξέι και βιώσατε τον θάνατο του ως προσωπική τραγωδία, να έχετε την ευκαιρία να τον αποχαιρετήσετε”.

Alexei Navalny’s mother Lyudmila says Russian officials let her see his body, but won’t give it to her unless she agrees to have him buried in secret.



“They want to take me to the far end of the cemetary to a fresh grave and say, ‘Here lies your son.’ I’m not agreeing to that.” pic.twitter.com/LBsd0aoss8