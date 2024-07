Η Μόσχα βομβαρδίζει ανηλεώς το Κίεβο και ρίχνει την ευθύνη στους Ουκρανούς – Τουλάχιστον 29 νεκροί – Σκληρές εικόνες

Παραμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ η Ρωσία βομβαρδίζει με μανία το Κίεβο βάζοντας ως στόχο ακόμα και νοσοκομείο Παίδων με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον 29 νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Η Ρωσία εκτόξευσε σήμερα μπαράζ πυραύλων κατά του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων σε μια ασυνήθιστη για πρωινή ώρα επίθεση, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 29 ανθρώπους σε όλη τη χώρα και έπληξε σημαντικό νοσοκομείο παίδων στο Κίεβο, στην πιο φονική αεροπορική επίθεση εδώ και μήνες.

Εκατοντάδες άνθρωποι έσπευσαν να απομακρύνουν τα χαλάσματα στο νοσοκομείο παίδων. Γονείς κρατώντας στην αγκαλιά τους μωρά βγήκαν στον δρόμο, σε κατάσταση σοκ και κλαίγοντας ύστερα από την αεροπορική επίθεση.

«Ήταν τρομακτικό. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, προσπαθούσε να καλύψω (το μωρό μου). Προσπαθούσα να τον καλύψω με αυτό το πανί για να αναπνεύσει», δήλωσε η Σβιτλάνα Κραβτσένκο, 33 ετών, στο Reuters.

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) δήλωσαν ότι ρωσικός πύραυλος κρουζ έπληξε σήμερα το πρωί το νοσοκομείο παίδων Okhmatdyt του Κιέβου, σκοτώνοντας, σύμφωνα με αυτή την πηγή, τουλάχιστον δύο νοσηλευτές και τραυματίζοντας επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

«Βρέθηκαν ήδη σχετικά στοιχεία στους τόπους της τραγωδίας, ιδιαίτερα θραύσματα από το ουραίο τμήμα ενός πυραύλου X-101 με σειριακό αριθμό και τμήμα του συστήματος πλοήγησης του ίδιου πυραύλου», σύμφωνα με την ανακοίνωση των SBU. Νωρίτερα, ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε κάθε ευθύνη, δηλώνοντας ότι το νοσοκομείο επλήγη από θραύσματα ουκρανικών αντιαεροπορικών πυραύλων, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό αυτό.

First video emerges of the deadly Russian missile strike against a children’s hospital in Kyiv today pic.twitter.com/TWUGgiUc19 — Visegrád 24 (@visegrad24) July 8, 2024

Doctors covered in blood and volunteers assisting ongoing rescue efforts at the Children’s hospital in Kyiv after it was targeted by Russian missiles. pic.twitter.com/Z3AIGK9kYb — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 8, 2024

Δείτε εικόνες από τους… στρατιωτικούς στόχους που χτύπησε η Ρωσία

Attacking innocent children. The most depraved of actions.



We stand with Ukraine against Russian aggression – our support won’t falter. https://t.co/Ujb28O48EB — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 8, 2024

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 40 πυραύλους με στόχο διάφορες περιοχές και προκαλώντας ζημιές σε υποδομές, εμπορικά κτίρια και κατοικίες στο Κίεβο, στη γενέτειρά του, το Κρίβι Ριχ, στην πόλη Ντνίπρο στην κεντρική Ουκρανία και σε δύο πόλεις στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν στο βασικό κύμα των επιθέσεων στο Κίεβο, σύμφωνα με τις αρχές. Περίπου 2 ώρες αργότερα, τα θραύσματα από άλλη πυραυλική επίθεση έπληξαν διαφορετικό νοσοκομείο του Κιέβου, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν και τουλάχιστον τρεις να τραυματιστούν, δήλωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στο Κρίβι Ριχ επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 11 ανθρώπων, ενώ πάνω από 40 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ποκρόβσκ, όπου οι πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική μονάδα, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε επίσης στην πόλη Ντνίπρο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Φταίνε οι Ουκρανοί

Την ίδια ώρα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται πως οι ζημιές που σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στο Κίεβο, κυρίως στο νοσοκομείο παίδων, προκλήθηκαν από «την πτώση ενός ουκρανικού αντιαεροπορικού πυραύλου», ενώ υποστήριξε ότι «έπληξε» σήμερα αποκλειστικά «στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

«Πολλές φωτογραφίες και βίντεο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο Κίεβο, επιβεβαιώνουν αναντίρρητα την καταστροφή που προκλήθηκε από την πτώση ενός πυραύλου της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας που εκτοξεύθηκε από σύστημα αντιαεροπορικών πυραύλων στην πόλη», διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζοντας «ψευδείς» τις ουκρανικές δηλώσεις περί επίθεσης της Μόσχας απ’ ευθείας σε ένα πολιτικό νοσοκομείο του Κιέβου, χωρίς να δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής τις φωτογραφίες και τα βίντεο που επικαλείται προς επίρρωσιν των ισχυρισμών της. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσης σήμερα πως οι δυνάμεις του πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον στόχων της αμυντικής βιομηχανίας και αεροπορικών βάσεων στην Ουκρανία. «Οι στόχοι της επιδρομής επιτεύχθηκαν. Οι καθορισθέντες στόχοι επλήγησαν», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο.