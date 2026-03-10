Συμβαίνει τώρα:
Η νέα εμμονή του Τραμπ: Παπούτσια 145 δολαρίων για τον ίδιο και για όλο το υπουργικό συμβούλιο

Τα αγαπημένα μοκασίνια Florsheim του αμερικανού προέδρου φοράνε - μεταξύ άλλων - ο αντιπρόεδρος Βανς και οι υπουργοί Ρούμπιο και Χέγκσεθ - Κανείς δεν φεύγει χωρίς ένα ζευγάρι
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Kevin Lamarque

Ξεχάστε τα καπέλα MAGA. Ο Τραμπ έχει πάθει εμμονή με παπούτσια αξίας 145 δολαρίων και δεν αφήνει κανέναν να φύγει χωρίς ένα ζευγάρι.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, χαρίζει παπούτσια στους πρωτοκλασάτους υπουργούς του και στους στενούς του συνεργάτες. «Πήρατε τα παπούτσια;» ρωτάει στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου. Κάποιοι δένουν τα κορδόνια τους επί τόπου, αποκαλύπτει η Wall Street Journal.

Κατά τη διάρκεια ενός γεύματος τον Ιανουάριο, ο Τραμπ ξαφνικά άρχισε να μιλάει για τα «απίστευτα» νέα του παπούτσια και χάρισε στον Τάκερ Κάρλσον ένα ζευγάρι καφέ wingtips. «Όλα τα αγόρια τα έχουν», ανέφερε αστειευόμενη μια γυναίκα υπάλληλος του Λευκού Οίκου. «Καταντάει υστερικό», είπε ένας άλλος.

Δεν είναι, όμως, ένα οποιοδήποτε ζευγάρι παπούτσια, αλλά τα αγαπημένα μοκασίνια του Τραμπ της μάρκας Florsheim. Οι Times γράφουν ότι ο Τραμπ έχει χαρίσει Florsheim σε αρκετά μέλη του υπουργικού του συμβουλίου. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ έχουν λάβει από ένα ζευγάρι παπούτσια Florsheim τους τελευταίους μήνες. 

Ο Τραμπ μοιράζει παπούτσια στους συνεγάτες του
Ο Τραμπ μοιράζει παπούτσια στους συνεγάτες του / REUTERS / Kevin Lamarque

Ο Τραμπ έχει ερωτευτεί την Florsheim, την αμερικανική μάρκα που συνδυάζει άνεση και στιλ για περισσότερο από έναν αιώνα. Του άρεσαν τόσο πολύ τα συγκεκριμένα που άρχισε να τα μοιράζει. Λέγεται μάλιστα ότι έχει στοίβες από αυτά στο Οβάλ Γραφείο. 

Επισήμως, ο Λευκός Οίκος δεν επιβεβαίωσε την επιλογή του Τραμπ για τα Florsheim. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Thomas Florsheim Jr. είπε ότι δεν γνώριζε για τις παραγγελίες παπουτσιών του προέδρου, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος του Weyco Group και πέμπτης γενιάς Florsheim αρνήθηκε ευγενικά να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Κόσμος
