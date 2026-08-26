Η Ντόλι Πάρτον πέθανε μετά από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο» – Καλλιτέχνες και πολιτικοί αποχαιρετούν τη «βασίλισσα» της κάντρι

Μετά από μία «σύντομη μάχη με τον καρκίνο» φαίνεται να πέθανε η Ντόλι Πάρτον, ο θάνατος της οποίας έχει βυθίσει στο πένθος εκατομμύρια ανθρώπους και δεκάδες καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί μαζί της. Πολλοί έσπευσαν να αποχαιρετήσουν την αγαπημένη τους «βασίλισσα» της κάντρι.

«Αφού αντιμετώπισε με θάρρος μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η Ντόλι Πάρτον αποχαιρέτησε σήμερα τη γήινη ζωή της στο Κέντρο Καρκίνου Vanderbilt-Ingram, περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της», ανέφερε η ομάδα της σε δήλωση προς το CBS, τον αμερικανικό συνεργάτη του BBC.

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Η Ντόλι Πάρτον γεννημένη στις 19 Ιανουαρίου του 1946, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίκτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας, γνωστή κυρίως για το έργο της στην κάντρι μουσική, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης (25/8/26).

Τα προβλήματα υγείας που την κράτησαν εκτός σκηνής

Όπως αναφέρει το BBC, τους τελευταίους μήνες, η Ντόλι Πάρτον ακύρωσε αρκετές δημόσιες εμφανίσεις της για να αντιμετωπίσει «προβλήματα υγείας». Τον Μάιο, για παράδειγμα, αποσύρθηκε από μια πολυαναμενόμενη μουσική σειρά εμφανίσεων στο Λας Βέγκας για λόγους υγείας.

Σε ένα χαρούμενο βίντεο προς τους θαυμαστές της τον Μάιο, η Ντόλι Πάρτον είπε ότι το ανοσοποιητικό και το πεπτικό της σύστημα είχαν «αναστατωθεί εντελώς» τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά ότι «ανταποκρινόταν πολύ καλά στα φάρμακα και τις θεραπείες». Πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να ανακτήσει πλήρως την υγεία της.

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Οι θεραπείες «με κάνουν να νιώθω λίγο ζαλισμένη… και φυσικά, δεν μπορώ να ζαλίζομαι ενώ κουβαλάω μπάντζο, κιθάρες και άλλα τέτοια πάνω σε τακούνια 5 ιντσών – και ξέρετε ότι θα τα φορέσω», αστειεύτηκε.

Αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα προβλήματα υγείας της, ανέφερε ότι οφείλονται σε επιπλοκές από πέτρες στα νεφρά, μια πάθηση για την οποία έχει μιλήσει δημόσια και στο παρελθόν.

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Η βιντεοδήλωση αυτή ήρθε μήνες αργότερα, αφού τον Οκτώβριο οι θαυμαστές της είχαν τρομάξει από ένα μήνυμα που δημοσίευσε η αδελφή της, Φρίντα Πάρτον, ζητώντας προσευχές για την εμβληματική μορφή της μουσικής.

Η Ντόλι Πάρτον απάντησε στον πανικό με ένα ξεχωριστό μήνυμα εκείνη την εποχή. «Δεν είμαι έτοιμη να πεθάνω ακόμα», είπε, προσθέτοντας ότι μετά το θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, το 2025, δεν φρόντιζε τον εαυτό της.

Σε δήλωση προς τα αμερικανικά ΜΜΕ μετά το θάνατό της, η ομάδα της ανέφερε τώρα ότι «αντιμετώπιζε μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο» και πέθανε σε ένα ογκολογικό νοσοκομείο του Νάσβιλ.

«Η καλύτερη της Αμερικής»: Πρώην και νυν πρόεδροι των ΗΠΑ αποτίνουν φόρο τιμής στην Πάρτον

Όλοι οι εν ζωή πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ έκαναν δηλώσεις στις οποίες εξυμνούν την κληρονομιά και τη φιλανθρωπική δράση της Πάρτον, καθώς και τη συμβολή της στην αμερικανική κουλτούρα.

Ο Μπιλ Κλίντον χαρακτήρισε την Πάρτον ως «μοναδική» τραγουδοποιό και ερμηνεύτρια που «διηγούνταν τις ιστορίες των απλών Αμερικανών με ειλικρίνεια, ταπεινότητα και καρδιά».

Ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η πρώην Πρώτη Κυρία και Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χίλαρι Κλίντον ήταν μεγάλοι θαυμαστές της από τότε που την είδαν για πρώτη φορά το 1974 και εξήρε τη συμβολή της στην προώθηση της αλφαβητισμού.

Ο Τζορτζ Μπους δήλωσε ότι αυτός και η σύζυγός του Λόρα «αγαπούσαν τη μουσική και το στυλ της. Ήταν μια σπουδαία καλλιτέχνιδα και ακόμα σπουδαιότερος άνθρωπος. Σεβόμασταν το έργο της για την προώθηση της αλφαβητισμού, τη βελτίωση της υγείας και την ενίσχυση των κοινοτήτων».

«Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πολλούς ανθρώπους που να έχουν μεγαλύτερη επίδραση από τη Ντόλι Πάρτον», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα, προτού απαριθμήσει μερικές από τις φιλανθρωπικές της πρωτοβουλίες και τις διακρίσεις της.

Ο Τζο Μπάιντεν είπε ότι ήταν, μεταξύ άλλων, «αδιάκοπη υπέρμαχος των γυναικών και της ισότητας», προσθέτοντας: «Αλλά ίσως το πιο σημαντικό είναι ότι η Ντόλι αντιμετώπιζε όλους με ευγένεια και σεβασμό».

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές σημαίες θα κυματίζουν μεσίστια προς τιμήν της για μία εβδομάδα — μια εξαιρετικά σπάνια πρακτική, σύμφωνα με τον ανταποκριτή της BBC στη Βόρεια Αμερική Άντονι Ζούρτσερ.

Το Empire State Building λάμπει με ροζ φως για τη Ντόλι

Το Empire State Building της Νέας Υόρκης τίμησε τη Ντόλι Πάρτον, φωτίζοντάς το με ροζ χρώμα στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας.

The Empire State Building in New York was lit up pink on Tuesday in honor of country music legend Dolly Parton, who died at age 80 after a brief battle with cancer. pic.twitter.com/WfOhNNHj2P — CBS News (@CBSNews) August 26, 2026

«Αυτό είναι πραγματικά σπαρακτικό. Η Ντόλι Πάρτον ήταν ένα εξαιρετικό άτομο και μια αναντικατάστατη υπέρμαχος της εργατικής τάξης. Είμαστε μια καλύτερη χώρα χάρη σε αυτήν», έγραψε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, στο X.

Τα «αντίο» από Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Έλτον Τζον

Ο ΜακΚάρτνεϊ αναπολούσε την ιστορία του με την Πάρτον, η οποία ξεκίνησε όταν τη γνώρισε στο Νάσβιλ, στο «Grande Ole Opry», λίγο πριν ξεκινήσει η σόλο μουσική καριέρα της.

«Ήταν τόσο ζωηρή και γεμάτη ζωή, που είναι δύσκολο να χωνέψει κανείς την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή», είπε. «Η συνθετική της ικανότητα, το τραγούδι της και η φιλανθρωπική της δράση ήταν ασύγκριτες στον κόσμο της κάντρι μουσικής και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς μια ζωή χωρίς τη Ντόλι».

Ο Τζον δήλωσε ότι έμεινε «σοκαρισμένος και συντετριμμένος» από την είδηση. «Μια γιγάντια καλλιτέχνιδα – μοναδική και αναντικατάστατη, με την πιο ευγενική καρδιά».

«Ήσουν το βαρόμετρο», έγραψε η Μπιγιονσέ

Η Μπιγιονσέ ίσως μία από τις λίγες πραγματικές σούπερ σταρ στον κόσμο, η δημοτικότητα της οποίας μπορεί να συναγωνιστεί αυτή της Ντόλι Πάρτον, χαρακτήρισε την Parton «μοναδική».