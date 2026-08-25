Ντόναλντ Τραμπ: Ειδικοί «αποκρυπτογραφούν» τον καβγά με την Μελάνια που έγινε viral – Τι δείχνουν οι κινήσεις του σώματος και τα χείλη τους

Οι εικόνες του Ντόναλντ Τραμπ να συνομιλεί έντονα με την σύζυγό του Μελάνια Τραμπ, έκαναν το γύρο του κόσμου και τώρα, μία ειδικός στην ανάγνωση χειλιών, η Νικόλα Χίκλινγκ αλλά και η Τζούντι Τζέιμς που «μεταφράζει» τη γλώσσα του σώματος, δίνουν περισσότερα στοιχεία για το τι μπορεί να συζητούσε τόσο έντονα το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ.

Η συζήτηση του Ντόναλντ Τραμπ με την Μελάνια Τραμπ έγινε στο Grand Prix Freedom 250 στην Ουάσινγκτον την Κυριακή (23/8/26), ενώ η στενή συνεργάτιδά τους Νάταλι Χαρπ φαινόταν να παρακολουθεί ακριβώς πίσω τους.

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Looks like Trump and Melania were arguing over something at the Freedom 250 event today.



My guess is it’s Natalie Harp. pic.twitter.com/oFFxzxrb77 — Brian Krassenstein (@krassenstein) August 23, 2026

Σύμφωνα με τα όσα δημοσιεύονται στην DailyMail, στα πρώτα πλάνα από την εκδήλωση το προεδρικό ζευγάρι ήταν σε πλήρη «κατάσταση τρυφερότητας». Ωστόσο, το κοινωνικό χαμόγελο της Μελάνια εξαφανίστηκε ξαφνικά και αντικαταστάθηκε από ένα κλειστό, κατηφές στόμα σύμφωνα με την Τζούντι Τζέιμς που «διαβάζει» τη γλώσσα του σώματος.

Η Χίκλινγκ από την πλευρά της, που διαβάζει τα χείλη του προεδρικού ζεύγους, ερμήνευσε τον σιωπηλό διάλογο ως «έντονο», αποκαλύπτοντας ότι η Μελάνια έσκυψε προς τα μέσα και φάνηκε να εκφράζει μια αυστηρή προειδοποίηση: «Αυτό είναι προσωπικό και πολύτιμο μήνυμα».

Όταν ο σύζυγός της τη ρώτησε: «Ήταν αρκετό;», η Μελάνια απάντησε: «Δεν ξέρω».

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«Τότε πρέπει να το δω», επέμεινε εκείνος, σύμφωνα με την ανάλυση της Χίκλινγκ.

Προσπαθώντας να απομακρυνθεί, η Μελάνια φάνηκε να ψιθυρίζει: «Ντόναλντ, άκου, φεύγω», αλλά ο Πρόεδρος την διέκοψε: «Άκου, σου ζήτησε να μην κλείσεις την πόρτα».

Αφού η Μελάνια ρώτησε: «Γιατί;», ο Τραμπ την προειδοποίησε με σοβαρή έκφραση, σύμφωνα με την Χίκλινγκ: «Είναι άσχημα νέα, αλλά είναι και άσχημη στιγμή, Μελάνια».

Χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «τρελή», η Μελάνια έκανε μια απότομη κίνηση με τα μαλλιά της – κάτι που η Τζέιμς χαρακτηρίζει ως σήμα συναγερμού που αντανακλά ανυπομονησία ή μια σταθερά διατυπωμένη θέση.

Η Χίκλινγκ θεωρεί ότι στο τέλος της ψιθυριστής οδηγίας της, είπε: «Προφανώς, θα την δω και θα της μιλήσω το πρωί».

Παρά την επιθετική ατμόσφαιρα, η ειδική στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς επισημαίνει ότι το έντονο βλέμμα της Μελάνια στο πρόσωπο του άλλου είχε ως στόχο να εξασφαλίσει συμφωνία και όχι να προκαλέσει σύγκρουση, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα καταφατικά νεύματα και το σήκωμα των ώμων του Τραμπ.

Οποιαδήποτε πιθανή ένταση διαλύθηκε αμέσως όταν η Μελάνια σηκώθηκε για να φύγει.

Η Τζέιμς επισήμανε ένα καθησυχαστικό «σήμα αποχαιρετισμού» – η Μελάνια άγγιξε ευγενικά το γόνατο του συζύγου της με ένα θερμό χαμόγελο καθώς σηκωνόταν, αφήνοντάς τον να παραμείνει καθισμένος, ενώ εκείνος σχολίαζε: «Θα μείνω εδώ, μιλάω», και ένας άγνωστος άνδρας καλεσμένος πρόσθεσε: «Αν πρέπει να φύγεις, μπορώ να περιμένω, θα μείνω εδώ».

Η έξοδος της Μελάνια προκάλεσε μια άμεση μετάβαση σε «λειτουργία εργασίας», καθώς η βοηθός του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ, 35 ετών, μπήκε στο κάδρο.

👀 As soon as Trump called Natalie Harp over to bring him his phone, Melania immediately got up and walked away



The clip is already being widely discussed on social media as another moment fueling speculation about possible tension between the First Lady and Trump’s aide.



The… https://t.co/1J7NFZ2dUJ pic.twitter.com/apsNsz4ixN — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

Η πολύ δημοσιευμένη αυτή έξοδος σηματοδότησε τη δεύτερη δημόσια εμφάνιση της Μελάνια αυτή την εβδομάδα, καθώς συνόδευσε τον σύζυγό της στην εκδήλωση της IndyCar για τον εορτασμό των 250 χρόνων από την ίδρυση της χώρας.