Κόσμος

Ρωσία: 7 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φωτιά σε βιομηχανικό εργοτάξιο

Αγνοείται η τύχη άλλων εννέα εργατών από την Κίνα, ενώ 36 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο
Φωτιά σε πετροχημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
Φωτιά σε πετροχημικό εργοστάσιο στη Ρωσία
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Συγκλονίζουν οι εικόνες που έρχονται από τη Ρωσία μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου.

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, οι έξι από τους οποίους είναι Κινέζοι, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων εννέα εργατών από την Κίνα σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Αμούρ στη ρωσική άπω ανατολή.

Από την φωτιά 152 άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς, ενώ 36 μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία.

Το συγκρότημα, το οποίο αυτοαποκαλείται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου στον κόσμο, είναι ένα κοινό έργο της ρωσικής εταιρείας Sibur και της κινεζικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Sinopec (600028.SS). Δεν έχει ακόμη ξεκινήσει τη λειτουργία του και προετοιμαζόταν για την έναρξη της παραγωγής.

Η Ρωσία βασίζεται συχνά σε ξένο εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων εργαζομένων από την Κίνα, για την κατασκευή μεγάλων βιομηχανικών έργων και έργων υποδομής.

Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες, Τρίτη (25.08.2026), κατασβέσθηκε, ανακοινώθηκε από την υπηρεσία Τύπου του εργοστασίου.

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