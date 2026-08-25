Τα 3 σενάρια της επίσκεψης του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα: Από τους πολέμους σε Ουκρανία και Ιράν στην απελευθέρωση κρατούμενων

Στη Ρωσία βρίσκεται ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) για συνομιλίες, σύμφωνα με αναφορά του CBS, ο Τζον Ράτκλιφ φέρεται να έφτασε στην Μόσχα την Τρίτη (25.08.2026). Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί αυτή η επίσκεψη καθώς οι διαπροσωπικές συνομιλίες μεταξύ υψηλόβαθμων Αμερικανών και Ρωσών αξιωματούχων είναι σπάνιες.

Η φύση της επίσκεψης ή με ποιον επρόκειτο να συναντηθεί ο επικεφαλής της CIA δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από την Ουάσιγκτον ούτε από την Μόσχα. Το αιφνιδιαστικό ταξίδι του Ράτκλιφ, στη Ρωσία όμως, εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη Ρωσία, την Ουκρανία και το Ιράν. Η «ασυνήθιστη» αυτή κίνηση έθεσε ερωτήματα σχετικά με το γιατί ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών έκανε ένα τέτοιο ταξίδι και μάλιστα αυτοπροσώπως.

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Η πιο πρόσφατη γνωστή επίσκεψη στη Μόσχα από επικεφαλής της CIA ήταν του προκάτοχου του Ράτκλιφ, Γουίλιαμ Μπερνς, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Νοέμβριο του 2021, τρεις μήνες πριν ο Ρώσος πρόεδρος ξεκινήσει την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία.

«Οι διευθυντές της CIA δεν πηγαίνουν στη Μόσχα εκτός αν πρόκειται να ρωτήσουν κάτι», δήλωσε στο RFE/RL ο Γκλεν Χάουαρντ, ειδικός σε θέματα Ρωσίας και πρόεδρος του Ιδρύματος Saratoga, ενός think tank με έδρα τις ΗΠΑ. Ο Χάουαρντ είπε επίσης ότι δεν «ταξιδεύουν μέχρι τη Ρωσία εκτός αν είναι σημαντικό». «Ο Μπερνς πήγε εκεί τον Νοέμβριο του 2021 πριν από τη ρωσική εισβολή για να τους προειδοποιήσει να μην εισβάλουν στην Ουκρανία», είπε.

Από την πλευρά τους, Αμερικανοί αξιωματούχοι που γνωρίζουν για το ταξίδι του επιβεβαίωσαν ότι πέταξε στη Μόσχα, αλλά αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ουσία των συναντήσεών του ή να πουν ποιους συνάντησε.

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FIRST ON CBS: CIA Director John Ratcliffe is in Moscow, Russia for meetings, sources familiar with the situation told CBS News Tuesday.



News of his trip comes after a U.S. Air Force Boeing C-17A Globemaster III transport plane was spotted at a Moscow airport, along with a U.S.… pic.twitter.com/sX3lmsoCuB — CBS News (@CBSNews) August 25, 2026

Ανώτεροι αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών διατήρησαν επαφές με τους Ρώσους ομολόγους τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά οι συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο σε αυτό το επίπεδο παραμένουν σπάνιες.

Ένα αναπάντητο ερώτημα είναι επίσης το αν το ταξίδι του Ράτκλιφ αντιπροσωπεύει κλιμάκωση των εντάσεων, ένα διπλωματικό άνοιγμα ή μια δίοδο πληροφοριών που χρησιμοποιείται για μια συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η Ουάσινγκτον πιέζει για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, αλλά ο Πούτιν -αν και φαίνεται πρόθυμος να διατηρήσει τις ΗΠΑ εμπλεκόμενες στις διπλωματικές προσπάθειες- απέρριψε τις εκκλήσεις των ΗΠΑ και του Κιέβου για έναρξη συνομιλιών με τις γραμμές του μετώπου παγωμένες, επιμένοντας αντ’ αυτού στην Ουκρανία να παραδώσει εδάφη που οι δυνάμεις της Μόσχας δεν μπόρεσαν να καταλάβουν στη μάχη.

Πιθανότητα 1: Η Ουκρανία

Μια πιθανή εξήγηση είναι η Ουκρανία, ιδίως η προσπάθεια της κυβέρνησης να διαπιστώσει εάν η Μόσχα μπορεί ακόμη να πειστεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου. Οι προσπάθειες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ έχουν σταματήσει παρά τη σύνοδο κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

«Ελπίζω στην κορυφή της λίστας του να είναι μια άμεση απαίτηση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας», δήλωσε στο RFE/RL ο Μπράντλεϊ Μπόουμαν, ανώτερος διευθυντής του Κέντρου Στρατιωτικής και Πολιτικής Ισχύος στο Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών με έδρα την Ουάσινγκτον.

Ο Μπόουμαν, πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας σε μέλη των επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων και Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να καταστήσει σαφές ότι η αποτυχία τερματισμού του πολέμου θα επιφέρει ολοένα και πιο επώδυνα μέτρα κατά της Ρωσίας, ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους συνεχίζουν να βοηθούν την Ουκρανία να αμυνθεί.

Ο Μπόουμαν μάλιστα, επεσήμανε επίσης ένα άλλο πιθανό θέμα: την υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν.

Πιθανότητα 2: Ρωσία και Ιράν

Το ταξίδι του Ράτκλιφ στη Μόσχα ήταν αξιοσημείωτο λόγω της δικής του φήμης ως υποστηρικτή της Ρωσίας. Ο Χάουαρντ επεσήμανε την υποστήριξη του Ράτκλιφ υπέρ της διατήρησης των συμβούλων της CIA στην Ουκρανία για να βοηθούν με τις πληροφορίες και τη στόχευση, ακόμη και όταν το Πεντάγωνο προχωρούσε σε μείωση της συμβουλευτικής του παρουσίας εκεί.

«Ελπίζω να πει επίσης ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν καλύτερα να σταματήσει να παρέχει βοήθεια για την εκτόξευση δορυφόρων στο Ιράν», δήλωσε ο Μπόουμαν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα θα πρέπει επίσης να σταματήσει να παρέχει υποστήριξη που θα μπορούσε να βοηθήσει το Ιράν να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης πληροφοριών, βοήθειας που σχετίζεται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλων στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Η Ρωσία έχει εκτεταμένους στρατιωτικούς και εμπορικούς δεσμούς με το Ιράν. Το ταξίδι του Ράτκλιφ πραγματοποιήθηκε μια ημέρα αφότου ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ανακοίνωσε μια νέα προσπάθεια για «διακοπή κάθε οικονομικής γραμμής ζωής που στηρίζει αυτό το τυραννικό καθεστώς μέχρι η Τεχεράνη να μείνει μόνη της» και δήλωσε ότι στις χώρες θα δοθούν χρονοδιαγράμματα για να «σταματήσουν» τη δραστηριότητα που το στηρίζει.

Ο Χάουαρντ υπονόησε επίσης ότι το Ιράν θα μπορούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην αποστολή του Ράτκλιφ, αν και τόνισε ότι αυτό ήταν δική του εικασία και όχι αποδεδειγμένο γεγονός. Κατά την άποψή του, ο Ράτκλιφ θα μπορούσε να επιδιώκει να πείσει τη Μόσχα να σταματήσει να προμηθεύει ή να βοηθά το Ιράν, μετατρέποντας ενδεχομένως το ταξίδι σε μια ασυνήθιστα άμεση προειδοποίηση προς το Κρεμλίνο.

Ο Μπόουμαν επικαλέστηκε αναφορές ότι η Ρωσία έχει παράσχει πληροφορίες στόχευσης στο Ιράν και έχει μεταφέρει τακτικές και τεχνικές μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία. Υποστήριξε ότι η υποστήριξη της Μόσχας θα μπορούσε να είναι ένας λόγος για τον οποίο το Ιράν μπόρεσε να διατηρήσει τη στρατιωτική ανθεκτικότητα και να αντισταθεί στις πιέσεις για διαπραγμάτευση.

Εν τω μεταξύ, η Μόσχα κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παρέχουν ισχυρή υποστήριξη στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον της Ρωσίας.

Χωρίς προνοητικά στοιχεία, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ρωσία είχε στείλει στο Υπουργείο Εξωτερικών ερωτήσεις «σχετικά με το θέμα των δεδομένων των μυστικών υπηρεσιών και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ εμπλέκονται πολύ πιο βαθιά στην οργάνωση και εκτέλεση επιθέσεων βαθιά εντός της ρωσικής επικράτειας».

Πιθανότητα 3: Οι Αμερικανοί κρατούμενοι στη Ρωσία

Ορισμένοι αναλυτές εικάζουν ότι η τύχη των Αμερικανών που φυλακίζονται ή κρατούνται στη Ρωσία θα μπορούσε να είναι μέρος του σκοπού της επίσκεψης.

Η CIA έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε προηγούμενες προσπάθειες για την απελευθέρωση και την επιστροφή φυλακισμένων Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής του 2024 που απελευθέρωσε τον δημοσιογράφο της Wall Street Journal, Έβαν Γκέρσκοβιτς, τον δημοσιογράφο του RFE/RL, Άλσου Κουρμάσεβα, και τον πρώην πεζοναύτη των ΗΠΑ, Πολ Γουίλαν.

Ο Ράτκλιφ έπαιξε επίσης ρόλο στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την απελευθέρωση της Ξένια Καρελίνα, μιας Ρωσοαμερικανίδας πολίτη που πέρασε περισσότερο από ένα χρόνο φυλακισμένη στη Ρωσία, αφού κατηγορήθηκε από τις ρωσικές αρχές ότι υποστήριζε την Ουκρανία.

«Υπάρχει σοβαρή ευθύνη για οποιονδήποτε αξιωματούχο της κυβέρνησης των ΗΠΑ που συνομιλεί με οποιαδήποτε χώρα που κρατάει άδικα έναν Αμερικανό πολίτη σε κάθε δυνατή ευκαιρία για να το θέσει αυτό στο θέμα», δήλωσε ο Μπόουμαν.