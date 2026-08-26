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ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε 8 συγγενείς του σε οικογενειακό δείπνο και αυτοκτόνησε

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς από την πίσω πλευρά του σπιτιού, ενώ λίγο αργότερα το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες
Αστυνομία στις ΗΠΑ
REUTERS/CJ Gunther
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Πρωτοφανής είναι η οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει την Μοντάνα των ΗΠΑ με έναν άνδρα να σκοτώνει 8 συγγενείς του και στη συνέχεια να αυτοκτονεί.

Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Μπίλινγκς της Μοντάνα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια οικογενειακού δείπνου την Κυριακή (23.08.2026). Μεταξύ των νεκρών είναι και 4 παιδιά.

Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων δημοσιοποιήθηκαν από την Τζένιφερ Μέρσερ, η οποία έχει αναλάβει παράλληλα την οργάνωση διαδικτυακής εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα κηδείας και να στηριχθούν οι οικογένειες των θυμάτων. Όπως δήλωσε, οι νεκροί προέρχονταν από τέσσερις γενιές μιας μεγάλης, μικτής οικογένειας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, στα θύματα περιλαμβάνονταν άνθρωποι ηλικίας από μόλις 7 ετών μέχρι και άνω των 90.

Η Μέρσερ είχε λάβει την έγκριση της οικογένειας να γνωστοποιήσει τα στοιχεία των θυμάτων, αλλά και να συντονίσει τις προσπάθειες οικονομικής υποστήριξης προς τους συγγενείς που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της τραγωδίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν η αστυνομία έλαβε κλήσεις για πυροβολισμούς και έσπευσε στο σπίτι της οικογένειας. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς από την πίσω πλευρά του σπιτιού, ενώ λίγο αργότερα το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

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