ΗΠΑ: Άνδρας σκότωσε 8 συγγενείς του σε οικογενειακό δείπνο και αυτοκτόνησε

Πρωτοφανής είναι η οικογενειακή τραγωδία που συγκλονίζει την Μοντάνα των ΗΠΑ με έναν άνδρα να σκοτώνει 8 συγγενείς του και στη συνέχεια να αυτοκτονεί.

Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Μπίλινγκς της Μοντάνα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια οικογενειακού δείπνου την Κυριακή (23.08.2026). Μεταξύ των νεκρών είναι και 4 παιδιά.

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Οι πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων δημοσιοποιήθηκαν από την Τζένιφερ Μέρσερ, η οποία έχει αναλάβει παράλληλα την οργάνωση διαδικτυακής εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης, με στόχο να καλυφθούν τα έξοδα κηδείας και να στηριχθούν οι οικογένειες των θυμάτων. Όπως δήλωσε, οι νεκροί προέρχονταν από τέσσερις γενιές μιας μεγάλης, μικτής οικογένειας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, στα θύματα περιλαμβάνονταν άνθρωποι ηλικίας από μόλις 7 ετών μέχρι και άνω των 90.

Η Μέρσερ είχε λάβει την έγκριση της οικογένειας να γνωστοποιήσει τα στοιχεία των θυμάτων, αλλά και να συντονίσει τις προσπάθειες οικονομικής υποστήριξης προς τους συγγενείς που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της τραγωδίας.

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A man killed eight of his relatives, including four children, as they gathered for Sunday dinner at a home in Billings, Montana, just weeks after his parents forced him to move out, a family member told The Associated Press.https://t.co/GFca21ApjA pic.twitter.com/DG7GIjY8FP — ABC News (@ABC) August 26, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν η αστυνομία έλαβε κλήσεις για πυροβολισμούς και έσπευσε στο σπίτι της οικογένειας. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς από την πίσω πλευρά του σπιτιού, ενώ λίγο αργότερα το κτίριο τυλίχθηκε στις φλόγες.

🇺🇸: Multiple Adults and Children Killed in Billings West End Shooting and House Fire



Firefighters faced major delays because the scene remained an active shooter situation, preventing normal rescue or suppression efforts until the home was fully consumed by flames; nearby… pic.twitter.com/RNMlHPl7QK — World In Last 24hr (@world24x7hr) August 25, 2026

Eight people are dead after an apparent shooting and house fire in Billings, Montana.



Four adults and four children were found dead after officers heard gunshots before the house caught fire. The suspected shooter later died from a self-inflicted gunshot wound.#Montana… pic.twitter.com/H75GFMDGAo — NTD News (@NTDNews) August 26, 2026

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.