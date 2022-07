Η γεννημένη στο Κίεβο, Μαρίνα Βιαζόφσκα, η οποία εργάζεται πάνω στη γεωμετρία των σφαιρών, έχει βρει τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να χωράνε όσο γίνεται περισσότερες σφαίρες σε χώρους με οκτώ διαστάσεις. Μπορεί το πρόβλημα αυτό να της πήρε 13 χρόνια για να το λύσει, αλλά την οδήγησε στο να τιμηθεί με Μετάλλιο Fields για το 2022. Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στο πεδίο των μαθηματικών, την οποία μερικοί θεωρούν αντίστοιχη του Νόμπελ.

Η 37χρονη Ουκρανή από το Κίεβο είναι μαθηματικός του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Λωζάνης (EPFL) και μία από τους τέσσερις μαθηματικούς που ανακοινώθηκε από τη Διεθνή Μαθηματική Ένωση ότι τιμώνται με το Μετάλλιο Fields για το 2022.

Είναι μάλιστα η δεύτερη γυναίκα που παίρνει το συγκεκριμένο βραβείο – από τους 64 που το έχουν κατακτήσει μέχρι σήμερα – το οποίο άρχισε να δίνεται ανά τετραετία από το 1936 και φέρει το όνομα του Καναδού μαθηματικού Τζον Τσαρλς Φιλντς.

Η μοναδική έως τώρα γυναίκα μαθηματικός που είχε κατακτήσει το Fields ήταν το 2014 η ιρανικής καταγωγής καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Μαριάμ Μιρζαχανί.

Οι άλλοι τρεις φετινοί νικητές είναι ο 35χρονος Τζέιμς Μέιναρντ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ο 36χρονος Ούγκο Ντουμινίλ-Κοπέν του Πανεπιστημίου της Γενεύης και ο 39χρονος Τζουν Χου του Πανεπιστημίου Πρίνστον.

Ο Μέιναρντ προώθησε την κατανόηση των κενών ανάμεσα στους πρώτους αριθμούς, ο Κοπέν τη θεωρία των μεταβατικών φάσεων (π.χ. της μετατροπής του νερού σε πάγο) στο πεδίο της στατιστικής φυσικής, ενώ ο Χου τιμήθηκε, μεταξύ άλλων, για την καινοτόμο χρήση της γεωμετρίας στο πεδίο της συνδυαστικής.

Proud of mathematician Maryna Viazovska for receiving the prestigious Fields Medal, considered to be the Nobel Prize in mathematics. Maryna is the second woman in the history of this award to receive it. Ukraine is a nation of many talents. pic.twitter.com/Ds1R7OnE3T