Η Ουκρανία απομακρύνει 6.000 πολίτες από τα σύνορα με τη Ρωσία μετά την εισβολή στο Κουρσκ

Η Ουκρανία διέταξε σήμερα Τετάρτη (7.8.24) την απομάκρυνση περίπου 6.000 ανθρώπων από ουκρανικές παραμεθόριες περιοχές που βρίσκονται κοντά στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ, μετά την επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων εκεί, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σούμι.

«Η εντολή που μόλις υπέγραψα προβλέπει την υποχρεωτική απομάκρυνση ανθρώπων από 23 τοποθεσίες» στην επαρχία Σούμι, δήλωσε ο κυβερνήτης Βολοντίμιρ Αρτιούχ, μετά την έφοδο που πραγματοποίησαν οι ουκρανικές δυνάμεις στο Κουρσκ, με τη Μόσχα να ισχυρίζεται ότι την απέτρεψε.

«Υπάρχουν περίπου 6.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 425 παιδιών», στις τοποθεσίες αυτές είπε.

Η Μόσχα ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα πως έχει εμπλακεί σε σφοδρές μάχες εναντίον ουκρανικών δυνάμεων που εισέδυσαν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ σε μία από τις μεγαλύτερες εφόδους στο έδαφος της Ρωσίας αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

“Automatic rifles, soldiers lying around”: video, presumably from Suzhinsky district published by a local resident



Z-channels write, allegedly the AFU advanced 25 km deep into the territory of the Russian Federation.



OSINT journalists were able to identify the location where… pic.twitter.com/4ClfmXhpX8