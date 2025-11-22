Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ξεκινούν διαβουλεύσεις στην Ελβετία για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία

Η ανακοίνωση ήρθε από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, μέσω Facebook το Σάββατο (22.11.2025): Ο Ουμέροφ επιβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσουν στην Ελβετία «διαβουλεύσεις» μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών ανώτατων αξιωματούχων, με στόχο να χαραχθούν τα πρώτα περιγράμματα μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια διπλωματική καμπή για την Ουκρανία, η οποία επιχειρεί πλέον να πλαισιώσει πολιτικά τις διάφορες προτάσεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες, διατηρώντας παράλληλα τις κόκκινες γραμμές της απέναντι στη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες». Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα που επικυρώνει τη σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στις συζητήσεις με την Ουάσινγκτον και τη Ρωσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια θεσμική κίνηση που δείχνει ότι το Κίεβο επιδιώκει να ξαναπάρει τον έλεγχο, την ώρα που αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις για μια πολιτική διευθέτηση του πολέμου.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τον σχηματισμό της ουκρανικής αποστολής που θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, τους υπόλοιπους συμμάχους του Κιέβου και εκπροσώπους της Ρωσίας. Με προεδρικό διάταγμα που αναρτήθηκε το Σάββατο στην ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας, ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε επίσημα την έγκριση για τη σύσταση της αντιπροσωπείας, η οποία καλείται να εργαστεί – όπως αναφέρεται στο κείμενο – για την επίτευξη μιας «δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης».

Την αποστολή θα ηγηθεί ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, και ο Κίριλο Μπουντάνοφ, διοικητής των ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονων πιέσεων από όλες τις πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν το δικό τους πλαίσιο για μια πιθανή συμφωνία, ενώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν για τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας συμβιβασμός με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος φοβάται ότι η χώρα του μπορεί να βρεθεί μπροστά σε επιλογές που θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ασφάλειά της όσο και τη διεθνή της θέση, την ώρα που οι σύμμαχοι συζητούν όλο και πιο ανοιχτά διαφορετικά μονοπάτια προς μια μελλοντική ειρήνη.

Επίσης, η κατάσταση για την Ουκρανία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, τόσο στο πεδίο όσο και στο διπλωματικό μέτωπο. Η χώρα προσπαθεί να διατηρήσει τη στρατιωτική της αντοχή ενώ οι πόροι μειώνονται και η διεθνής βοήθεια παραμένει αβέβαιη. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε καθυστέρηση στη δυτική στήριξη απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του Κιέβου.