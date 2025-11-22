Κόσμος

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ ξεκινούν διαβουλεύσεις στην Ελβετία για μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία

Η Ουκρανία και οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες διακριτικές συζητήσεις για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όρισε ήδη την αντιπροσωπεία που θα διαπραγματευτεί με Ουάσινγκτον και Μόσχα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
REUTERS / Umit Bektas

Η ανακοίνωση ήρθε από τον επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, μέσω Facebook το Σάββατο (22.11.2025): Ο Ουμέροφ επιβεβαίωσε ότι θα ξεκινήσουν στην Ελβετία «διαβουλεύσεις» μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών ανώτατων αξιωματούχων, με στόχο να χαραχθούν τα πρώτα περιγράμματα μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια διπλωματική καμπή για την Ουκρανία, η οποία επιχειρεί πλέον να πλαισιώσει πολιτικά τις διάφορες προτάσεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες εβδομάδες, διατηρώντας παράλληλα τις κόκκινες γραμμές της απέναντι στη Ρωσία.

«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες». Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».

«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα που επικυρώνει τη σύνθεση της ουκρανικής αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στις συζητήσεις με την Ουάσινγκτον και τη Ρωσία.

 

Μια θεσμική κίνηση που δείχνει ότι το Κίεβο επιδιώκει να ξαναπάρει τον έλεγχο, την ώρα που αυξάνονται οι διεθνείς πιέσεις για μια πολιτική διευθέτηση του πολέμου.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ήδη κινήσει τις διαδικασίες για τον σχηματισμό της ουκρανικής αποστολής που θα συμμετάσχει σε συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, τους υπόλοιπους συμμάχους του Κιέβου και εκπροσώπους της Ρωσίας. Με προεδρικό διάταγμα που αναρτήθηκε το Σάββατο στην ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας, ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε επίσημα την έγκριση για τη σύσταση της αντιπροσωπείας, η οποία καλείται να εργαστεί – όπως αναφέρεται στο κείμενο – για την επίτευξη μιας «δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης».

Την αποστολή θα ηγηθεί ο Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, και ο Κίριλο Μπουντάνοφ, διοικητής των ουκρανικών στρατιωτικών πληροφοριών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονων πιέσεων από όλες τις πλευρές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν το δικό τους πλαίσιο για μια πιθανή συμφωνία, ενώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ανησυχούν για τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας συμβιβασμός με τη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος φοβάται ότι η χώρα του μπορεί να βρεθεί μπροστά σε επιλογές που θέτουν σε κίνδυνο τόσο την ασφάλειά της όσο και τη διεθνή της θέση, την ώρα που οι σύμμαχοι συζητούν όλο και πιο ανοιχτά διαφορετικά μονοπάτια προς μια μελλοντική ειρήνη.

Επίσης, η κατάσταση για την Ουκρανία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, τόσο στο πεδίο όσο και στο διπλωματικό μέτωπο. Η χώρα προσπαθεί να διατηρήσει τη στρατιωτική της αντοχή ενώ οι πόροι μειώνονται και η διεθνής βοήθεια παραμένει αβέβαιη. Σε αυτό το περιβάλλον, κάθε καθυστέρηση στη δυτική στήριξη απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του Κιέβου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
87
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η G20 ανοίγει στη Νότια Αφρική με σκιά του μποϊκοτάζ από τον Τραμπ και τις εντάσεις για την Ουκρανια
Η σύνοδος του Γιοχάνεσμπουργκ ξεκινά με τις ηχηρές απουσίες των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, σε μια στιγμή έντονων διπλωματικών τριβών και συζητήσεων για το αμερικανικό σχέδιο σχετικά με την Ουκρανία
Η G20 στη Νότια Αφρική
«Freebirth»: Πώς ένα κίνημα «φυσικού τοκετού» συνδέεται με θανάτους βρεφών
Μια εκτεταμένη έρευνα του Guardian αποκαλύπτει πώς γυναίκες έχασαν τα παιδιά τους αφού παρασύρθηκαν από εξιδανικευμένες ιστορίες τοκετών χωρίς μαίες και γιατρούς, που προωθούνται από τη Free Birth Society
Ποδαράκια μωρού
Ανάλυση Politico: Έξαλλη η Ευρώπη με το σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία – «Ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο»
Η αμερικανική πρόταση να επωφεληθεί από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία απειλεί να τινάξει στον αέρα μήνες διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες και αποδυναμώνει ακόμη περισσότερο τη οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία
O Steve Witkoff 5
The Economist: Πώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιβάλουν στην Ουκρανία ένα συγκεχυμένο και «σκοτεινό» σχέδιο ειρήνης
Το έγγραφο που διαπραγματεύτηκαν κρυφά Αμερικανοί και Ρώσοι απεσταλμένοι ωθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια πολιτική γωνία, ενώ η Μόσχα φαίνεται να βγαίνει κερδισμένη
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Νιγηρία: Aπήγαγαν πάνω από 300 μαθητές καθολικού σχολείου – Στρατιώτες «χτενίζουν» τα δάση για να τους βρουν
Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική απαγωγή στη Νιγηρία σε διάστημα λίγων ημερών - Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με στρατιωτική παρέμβαση για να σταματήσει ο διωγμός των χριστιανών
Σχολείο
Παραιτήθηκε η Τέιλορ Γκριν μετά την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ – «Σπουδαία είδηση» σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος
Το χρονικό της κόντρας, οι κατηγορίες της βουλευτού προς τον Ντόναλντ Τραμπ και οι ακραίοι χαρακτηρισμοί του Αμερικανού προέδρου προς την άλλοτε σύμμαχό του
Ματζόρι Τέιλορ Γκριν / Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo