Η Ουκρανία παρουσίασε συντρίμμια του νέου ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik – «Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο»

Η Ρωσία εκτόξευσε την περασμένη Πέμπτη (21.11.2024) τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς τύπου Oreshnik εναντίον την πόλης Ντνίπρο στην ανατολική Ουκρανία, με στόχο ένα στρατιωτικό – βιομηχανικό συγκρότημα.

Ήταν η πρώτη ιστορικά καταγεγραμμένη χρήση ενός βαλλιστικού πυραύλου τέτοιου είδους σε πεδίο μάχης και ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατηγόρησε την Δύση ότι ανάγκασε την Ρωσία να πραγματοποιήσει αυτή την τρομακτική επίθεση στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία πήρε άδεια από τις ΗΠΑ και την Βρετανία να χρησιμοποιήσουν προηγμένους πυραύλους εναντίον στόχων μέσα στο ρωσικό έδαφος και η Μόσχα έπρεπε να απαντήσει αναλόγως.

New footage of alleged Russian ICBM attack on Ukraine last night. https://t.co/bngN6dLgOF pic.twitter.com/qUbqXcFowE