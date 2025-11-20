Κόσμος

Η Ουκρανία βυθισμένη στο σκοτάδι μετά τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις – 400.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά από ένα νέο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών που στόχευσε τις ενεργειακές υποδομές της χώρας
Άνδρας στέκεται μπροστά από ένα διαμέρισμα που βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία στην Ουκρανία
Άνδρας στέκεται μπροστά από ένα διαμέρισμα που βομβαρδίστηκε από τη Ρωσία στην Ουκρανία / REUTERS / Thomas Peter

Επιθέσεις της Ρωσίας έπληξαν ξανά την Τετάρτη (20.11.2025) τον πυρήνα του ουκρανικού ηλεκτρικού δικτύου. Την Πέμπτη, περισσότεροι από 400.000 καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ρεύμα μετά από μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση στα δυτικά της Ουκρανίας.

Πρόκειται για ακόμη μία επίθεση που εντάσσεται στην αυξανόμενη ένταση των τελευταίων μηνών, με τη Ρωσία να στοχοποιεί συστηματικά εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενέργειας και διανομής, βυθίζοντας ολόκληρες πόλεις στην Ουκρανία στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με την κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom, η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Η Ουκρανία, η οποία παράγει πάνω από το 50% της ηλεκτρικής της ενέργειας σε τρεις πυρηνικούς σταθμούς, αναγκάστηκε να μειώσει την παραγωγή τους λόγω σοβαρών ζημιών σε γραμμές μεταφοράς και μετασχηματιστές.

Ο εκπρόσωπος της εταιρείας σημείωσε ότι οι σταθμοί υποχρεώθηκαν να περιορίσουν την ισχύ τους για λόγους ασφάλειας.

Πυρηνικοί σταθμοί αποκομμένοι από τις γραμμές υψηλής τάσης

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), ο οποίος ανακοίνωσε ότι οι βομβαρδισμοί της Τρίτης αποσύνδεσαν αρκετούς πυρηνικούς σταθμούς από τις δικές τους γραμμές υψηλής τάσης. Η αποσύνδεση αυτή αποσταθεροποιεί το δίκτυο και απαιτεί άμεσα μέτρα για τη διατήρηση της ενεργειακής ισορροπίας.

Η Energoatom ανέφερε πως η κατάσταση παρέμενε αμετάβλητη το πρωί της Πέμπτης, ενώ ο επικεφαλής του διαχειριστή του ουκρανικού δικτύου Ukrenergo προειδοποίησε ότι διακοπές ρεύματος εφαρμόζονται πλέον σε όλες τις περιφέρειες. Σε ορισμένες περιοχές, οι διακοπές φτάνουν έως και τις 16 ώρες ημερησίως.

Ολόκληρες περιοχές δέχονται ισχυρό πλήγμα

Οι περιοχές Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκιβ και Ντνιπροπετρόφσκ — κοντά στη γραμμή του μετώπου — καθώς και το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Οδησσού, υπέστησαν τα σοβαρότερα πλήγματα, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Οι ζημιές στις υποδομές είναι τόσο εκτεταμένες που καθιστούν δύσκολη την άμεση αποκατάσταση.

Η ενεργειακή αυτή κρίση ξεσπά την ώρα που ο ουκρανικός πυρηνικός τομέας συγκλονίζεται από σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο οδήγησε στην αποπομπή των υπουργών Ενέργειας και Δικαιοσύνης νωρίτερα μέσα στον μήνα.

