Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας παραδέχεται ότι είχε συναντήσει τον Επστάιν σε εκδηλώσεις στα 20 της

Για πρώτη φορά δημόσια, η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας απαντά στις αναφορές που τη συνδέουν με τον Τζέφρι Επστάιν, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα σενάρια και τις εικασίες. Με αφορμή τα νέα έγγραφα που ήρθαν στο φως, παραδέχεται ότι τον είχε συναντήσει σε κοινωνικά δρώμενα στα νεανικά της χρόνια, ξεκαθαρίζοντας όμως πως έκτοτε δεν είχε καμία σχέση μαζί του και εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα θύματα.

Το όνομα της 41χρονης πριγκίπισσας Σοφίας της Σουηδίας, πρώην μοντέλο και τηλεοπτική περσόνα πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα Κάρολο Φίλιππο το 2015, εμφανίζεται στα προσφάτως δημοσιοποιημένα αρχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Επστάιν. Το όνομά της περιλαμβάνεται σε λίστα καλεσμένων για ιδιωτική προβολή της ταινίας «Les Miserables» και δείπνο στη Νέα Υόρκη το 2012, όπου αναφέρεται ως συνοδός του.

Μιλώντας για πρώτη φορά ανοιχτά, η πριγκίπισσα επιβεβαίωσε ότι τον είχε συναντήσει σε ένα εστιατόριο και στην προβολή της ταινίας, παρουσία και άλλων ατόμων, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτές ήταν οι μοναδικές επαφές τους.

«Αφού διάβασα για τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξε εις βάρος νεαρών γυναικών, νιώθω ευγνωμοσύνη που δεν είχα καμία σχέση μαζί του πέρα από εκείνες τις λίγες συναντήσεις στα 20 μου. Η σκέψη μου είναι με τα θύματα. Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε.

Η ίδια είχε στο παρελθόν διαψεύσει ότι βρισκόταν σε προβολή ταινίας με τον Επστάιν, με εκπρόσωπό της να υποστηρίζει ότι βρισκόταν στη Σουηδία την επίμαχη ημερομηνία και δεν γνώριζε πώς βρέθηκε το όνομά της στο σχετικό έγγραφο. Ωστόσο, η βασιλική οικογένεια της Σουηδίας είχε ήδη αναγνωρίσει ότι οι δυο τους είχαν συναντηθεί αρκετές φορές το 2005.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σουηδικών μέσων, ο Επστάιν φέρεται να είχε καλέσει τότε τη Σοφία στο ιδιωτικό του νησί στην Καραϊβική, ενώ της είχε προτείνει και θέση σε σχολή υποκριτικής μαζί με φίλη της. Η πρόσκληση, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν έγινε ποτέ αποδεκτή.

Πριν ενταχθεί στη βασιλική οικογένεια, η Σοφία ήταν μοντέλο και είχε πάρει μέρος στο ριάλιτι «Paradise Hotel» ενώ έζησε για ένα διάστημα στη Νέα Υόρκη.

Το 2015 παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Κάρολο Φίλιππο σε μια λαμπρή τελετή στο βασιλικό παλάτι της Στοκχόλμης κι έγινε πριγκίπισσα.