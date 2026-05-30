Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ιταλία: Βίντεο με άλογα σε κατάσταση αμόκ σε κεντρική λεωφόρο στη Ρώμη – Πέντε τραυματίες

Δεκάδες άλογα που προγραμματιζόταν να συμμετάσχουν σε στρατιωτική παρέλαση στην Ιταλία, βγήκαν εκτός ελέγχου στο κέντρο της πρωτεύουσας
Ιταλία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν, χτες το βράδυ (29.05.2026) στην Ρώμη, κατά την προσπάθειά τους να τιθασεύσουν περίπου τριάντα άλογα τα οποία «ξεχύθηκαν» σε κεντρική λεωφόρο της πόλης και έτρεχαν εκτός ελέγχου, σκορπώντας τον φόβο στους πολίτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα άλογα ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις της Ιταλίας και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης (02.05.2026) στην Ρώμη, για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο οπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίσθηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας.

Δυο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά, όπως εγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

Σειρά ΙΧ αυτοκινήτων υπέστησαν ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν σπίτι σε κατάσταση σοκ.

Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
377
82
77
74
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καλλιτέχνες έριξαν «άκυρο» στον Τραμπ για τις επετειακές συναυλίες κι εκείνος αποφάσισε να εμφανιστεί... ο ίδιος - «Προσελκύω μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις»
Την Παρασκευή, ο Μπρετ Μάικλς, ο frontman του ροκ συγκροτήματος Poison, ήταν ο πέμπτος καλλιτέχνης που απέσυρε τη συμμετοχή του από τις συναυλίες «Freedom 250»
REUTERS
NBC: Το Ιράν μπορεί να χρησιμοποίησε κινεζικό πύραυλο για να καταρρίψει το αμερικανικό F-15 πάνω από το Ιράν τον Απρίλιο
Η χρήση όπλων που κατασκευάζονται στην Κίνα από το Ιράν περιπλέκει τη σχέση των Αμερικανών με το Πεκίνο σε μια εποχή που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της σύγκρουσης
Αεροσκάφος F-15
Βίντεο με την πτώση της ισπανικής σημαία στην παρέλασης για την Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων στην Ισπανία - Η αντίδραση του βασιλιά Φελίπε
Η στιγμή προκάλεσε έκπληξη στο κοινό με πρώτο από όλους τον βασιλιά Φελίπε, στον οποίο είχαν εστιάσει οι κάμερες ακριβώς εκείνη τη στιγμή, ο οποίος προέδρευε της τελετής
Ισπανία
Newsit logo
Newsit logo