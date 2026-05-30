Ιταλία: Βίντεο με άλογα σε κατάσταση αμόκ σε κεντρική λεωφόρο στη Ρώμη – Πέντε τραυματίες

Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν, χτες το βράδυ (29.05.2026) στην Ρώμη, κατά την προσπάθειά τους να τιθασεύσουν περίπου τριάντα άλογα τα οποία «ξεχύθηκαν» σε κεντρική λεωφόρο της πόλης και έτρεχαν εκτός ελέγχου, σκορπώντας τον φόβο στους πολίτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα άλογα ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις της Ιταλίας και επρόκειτο να πάρουν μέρος στην παρέλαση της ερχόμενης Τρίτης (02.05.2026) στην Ρώμη, για την εθνική γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξαφνική έκρηξη βεγγαλικών φέρεται να τρόμαξε τα ζώα, τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ειδικό χώρο οπου είχαν οδηγηθεί -στα θερμά λουτρά του Καρακάλα- και άρχισαν να τρέχουν, στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο.

Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν και να σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους, τραυματίσθηκαν τρία μέλη του ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας.

Δυο εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση αλλά, όπως εγινε γνωστό, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σειρά ΙΧ αυτοκινήτων υπέστησαν ζημιές και πολλοί οδηγοί γύρισαν σπίτι σε κατάσταση σοκ.

Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε.