Καλλιτέχνες έριξαν «άκυρο» στον Τραμπ για τις επετειακές συναυλίες κι εκείνος αποφάσισε να εμφανιστεί ο ίδιος – «Προσελκύω μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν σταματά να αποθεώνει… τον εαυτό του και αυτή τη φορά, να τον συγκρίνει ακόμα και με τον «βασιλιά του Ροκ εντ Ρολ», Έλβις Πρίσλεϊ.

Αφορμή, είναι η άρνηση πολλών καλλιτεχνών να συμμετέχουν σε σειρά συναυλιών για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία. Στη θέση λοιπών αυτών των συναυλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να εκφωνήσει εκείνος μια ομιλία…

Όπως έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, θεωρεί τον εαυτό του «τη νούμερο ένα Ατραξιόν οπουδήποτε στον κόσμο, τον άνθρωπο που προσελκύει πολύ μεγαλύτερο κοινό από τον Έλβις στην ακμή του και μάλιστα χωρίς κιθάρα».

Την Παρασκευή (29/5/26), ο Μπρετ Μάικλς, ο frontman του ροκ συγκροτήματος Poison, έγινε ο πέμπτος καλλιτέχνης που απέσυρε τη συμμετοχή του από τις συναυλίες «Freedom 250», που είναι προγραμματισμένες για το διάστημα 25 Ιουνίου – 10 Ιουλίου στην Ουάσιγκτον…