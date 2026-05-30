Συναγερμός στη Βραζιλία για ύποπτο κρούσμα Έμπολα

Το κρούσμα αφορά άνδρα που είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο Κονγκό, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Gradel Muyisa Mumbere
Την ώρα που ο Έμπολα «θερίζει» στο Κονγκό, οι υγειονομικές αρχές στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας ερευνούν ένα ύποπτο κρούσμα που αναφέρθηκε το Σάββατο (30/5/26) στην πρωτεύουσα αυτής της Πολιτείας.

Ένας άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανέβασε πυρετό αφού επισκέφθηκε πρόσφατα τη χώρα αυτή, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία. Ο ασθενής είναι στην απομόνωση, σε νοσοκομείο που ειδικεύεται στη φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του Έμπολα, πρόσθεσαν οι αρχές στη Βραζιλία.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, έχουν καταγραφεί πάνω από 1.000 κρούσματα ενώ 233 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Παράλληλα, επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Τα δύο πρώτα αφορούσαν ταξιδιώτες που επέστρεψαν από τη ΛΔ Κονγκό, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν και εγχώριες μεταδόσεις, μεταξύ των οποίων και σε υγειονομικούς. Ένας από τους ασθενείς κατέληξε.

