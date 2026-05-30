Rosatom: Ουκρανικές επιθέσεις με drone χτύπησαν τον πυρηνικό σταθμό στη Ζαπορίζια

Δεν προκλήθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου
FILE PHOTO: A view shows Zaporizhzhia Nuclear Power Plant from the bank of Kakhovka Reservoir near the town of Nikopol after the Nova Kakhovka dam breached, amid Russia's attack on Ukraine, in Dnipropetrovsk region, Ukraine June 16, 2023.
O πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια / REUTERS
Οι μάχες μαίνονται στο ουκρανικό μέτωπο, όπου το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) ένα drone της Ουκρανίας χτύπησε το ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία ατομικής ενέργειας Rosatom. Δεν προκλήθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως από το πλήγμα δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου.

«Σήμερα το απόγευμα, ένα μαχητικό drone-καμικάζι της Ουκρανίας έπληξε το κτίριο του στροβιλοστασίου της Μονάδας Αρ. 6, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έκρηξη», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ. «Η έκρηξη δεν προκάλεσε ζημιές στον κύριο εξοπλισμό, ωστόσο άνοιξε μια τρύπα στον τοίχο του στροβιλοστασίου».

Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Ο Λιχατσόφ χαρακτήρισε «σκόπιμη» την επίθεση.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της Βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στη νοτιοανατολική ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ένα πυρηνικό ατύχημα στην εγκατάσταση.

«Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε ένα περιστατικό που πιθανότατα θα επηρεάσει ακόμη και όσους ζουν πολύ πέρα από τα σύνορα της Ρωσίας και της Ουκρανίας και εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι εντελώς ασφαλείς», δήλωσε ο Λιχατσόφ.

