Η Ρωσία συλλαμβάνει Γερμανίδα για φερόμενο σχέδιο βομβιστικής επίθεσης με εμπλοκή της Ουκρανίας

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής
Γερμανίδα με βόμβα στο σακίδιο της
Γερμανίδα με βόμβα στο σακίδιο της / Reuters

Μια 57χρονη Γερμανίδα συνελήφθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας σήμερα (20.04.2026) γιατί βρέθηκε να έχει στο σακίδιο της μία αυτοσχέδια βόμβα. Πιθανόν να επρόκειτο για μια επίθεση σχεδιασμένη από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Γερμανίδα, η οποία είχε στο σακίδιό της μια βόμβα με εκρηκτικά ισοδύναμα με 1,5 κιλό TNT, είχε στόχο μια εγκατάσταση των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης προβοκάτσιας καθοδηγούμενης από την Ουκρανία.

H FSB πρόσθεσε πως συνέλαβε επίσης έναν πολίτη χώρας της κεντρικής Ασίας, «γεννημένο το 1997», ο οποίος πίστευε πως δρούσε για λογαριασμό μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» και επρόκειτο να πυροδοτήσει τη βόμβα, «ενώ η γυναίκα επρόκειτο να σκοτωθεί επιτόπου».

Σε εικόνες, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί, φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ ένοπλοι την σημαδεύουν με τα όπλα τους και ένα σακίδιο βρίσκεται δίπλα της. Πυροτεχνουργοί φαίνονται να ανατινάζουν το σακίδιο.

«Οι ενέργειες του άνδρα συντονίζονταν από υπαλλήλους των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που εμφανίζονταν ως μέλη μιας από τις διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι απαγορευμένες στη Ρωσία», σύμφωνα με την FSB.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Στοιχειωμένος από σκοτεινές σκέψεις», o 31χρονος δράστης του μακελειού στη Λουιζιάνα που σκότωσε 8 παιδιά
Καθώς η αστυνομία συνεχίζει να συνθέτει τα κομμάτια του τι οδήγησε στη σφαγή, να τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για το παρελθόν κα τα προειδοποιητικά σημάδια για την ψυχολογική κατάσταση του πατέρα
Το σπίτι που έγινε το μακελειό στη Λουιζιάνα
WSJ: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν σχέδια για 10ετή παύση εμπλουτισμού ουρανίου - Η απομάκρυνση στο παρελθόν από τη Σοβιετική Ένωση
Η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν θα ήταν δύσκολη, αλλά έχει γίνει στο παρελθόν από τις ΗΠΑ - Θα περιλαμβάνει επίσης μια πολιτική συμφωνία για το πού θα κατευθυνθεί το πυρηνικό υλικό
Δορυφορική εικόνα πάνω σε ερείπια του Κέντρου Πυρηνικής Τεχνολογίας Ισφαχάν του Ιράν
