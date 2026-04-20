Η Ρωσία συλλαμβάνει Γερμανίδα για φερόμενο σχέδιο βομβιστικής επίθεσης με εμπλοκή της Ουκρανίας

Μια 57χρονη Γερμανίδα συνελήφθη από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας σήμερα (20.04.2026) γιατί βρέθηκε να έχει στο σακίδιο της μία αυτοσχέδια βόμβα. Πιθανόν να επρόκειτο για μια επίθεση σχεδιασμένη από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι η Γερμανίδα, η οποία είχε στο σακίδιό της μια βόμβα με εκρηκτικά ισοδύναμα με 1,5 κιλό TNT, είχε στόχο μια εγκατάσταση των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην περιφέρεια της Σταυρούπολης στο πλαίσιο μιας επιχείρησης προβοκάτσιας καθοδηγούμενης από την Ουκρανία.

H FSB πρόσθεσε πως συνέλαβε επίσης έναν πολίτη χώρας της κεντρικής Ασίας, «γεννημένο το 1997», ο οποίος πίστευε πως δρούσε για λογαριασμό μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» και επρόκειτο να πυροδοτήσει τη βόμβα, «ενώ η γυναίκα επρόκειτο να σκοτωθεί επιτόπου».

Σε εικόνες, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί, φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ ένοπλοι την σημαδεύουν με τα όπλα τους και ένα σακίδιο βρίσκεται δίπλα της. Πυροτεχνουργοί φαίνονται να ανατινάζουν το σακίδιο.

«Οι ενέργειες του άνδρα συντονίζονταν από υπαλλήλους των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που εμφανίζονταν ως μέλη μιας από τις διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι απαγορευμένες στη Ρωσία», σύμφωνα με την FSB.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.