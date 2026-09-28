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Η Ρωσία χτύπησε κτίριο της Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο – Άνθρωποι κρέμονται από τα παράθυρα, ασταμάτητες οι επιθέσεις σε αμάχους

«Η Ουκρανία πληρώνει το τίμημα για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες στη Ρωσία», δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ - Πολλοί νεκροί και τραυματίες σε διάφορα μέρη της χώρας
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Η επίθεση στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο/ REUTERS/Gleb Garanich
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Τα αντίποινα για τις τελευταίες επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία ξεκίνησαν και οι ρωσικές δυνάμεις κάνουν διαδοχικές επιθέσεις με drones στο κέντρο του Κιέβου στοχεύοντας μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερους αμάχους. Η τελευταία επίθεση είχε ως στόχο το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο με ανθρώπους να σκαρφαλώνουν στα παράθυρα για να σωθούν. Υπάρχουν πληροφορίες για πολλούς νεκρούς και τραυματίες.

Τις προηγούμενες μέρες ρωσικά drones χτύπησαν επιχειρηματικό κέντρο στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας και στοίχησαν τη ζωή σε 3 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον άλλοι 12 τραυματίσθηκαν. Ακόμα στην ανατολική πόλη του Χαρκόβου στην Ουκρανία, 29 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων 10 ανήλικοι, από ρωσικό πλήγμα με βόμβες ολίσθησης εναντίον κτιρίου κατοικιών, δήλωσε ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ.

Σήμερα το πρωί (28/9/2026) ρωσικά drones χτύπησαν το κεντρικό κτίριο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στο Κίεβο με βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν να δείχνουν τις τεράστιες φλόγες και τους ανθρώπους να σκαρφαλώνουν στα παράθυρα για να σωθούν.

Από την επίθεση έχουν καταγραφεί πολλοί τραυματίες και διασώστες και η πυροσβεστική έφτασαν άμεσα στο σημείο για να τους βοηθήσουν να κατέβουν από το φλεγόμενο κτήριο.

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Άνθρωπος προσπαθεί να βγει από το κτίριο επιστημών που χτυπήθηκε στο Κίεβο σήμερα (28/9/2026) / REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS
REUTERS/Valentyn Ogirenko
People help a man to evacuate an administrative building hit by a Russian jet-powered drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, September 28, 2026. REUTERS
REUTERS/Gleb Garanich
REUTERS
REUTERS/Gleb Garanich

Ο Ζελένσκι έγραψε επίσης για επιθέσεις drones και ζημιές σε κτίρια κατοικιών, τηλεπικοινωνιακές υποδομές και πρατήρια βενζίνης στην πρωτεύουσα χθες το βράδυ (27/9/2026).

Ένα πλοίο με σημαία Παλάου επλήγη στην περιοχή της Οδησσού, δήλωσε. Περιφερειακές αρχές ανέφεραν πως δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε πλήγματα σε κέντρα δεδομένων στο Κίεβο, λέγοντας ότι παρέχουν στον ουκρανικό στρατό υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και Ίντερνετ.

Ένα κέντρο εφοδιασμού και ένα πλοίο, που μετέφερε είδη για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, δέχθηκαν επίθεση στην περιοχή της Οδησσού, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Επιθέσεις της Ουκρανίας στη Ρωσία

Εξάλλου ουκρανικά drones επιτέθηκαν σε σιδηροδρομική υποδομή στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια του Μπριάνσκ με τρία διαφορετικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές σε σιδηροδρομική γέφυρα και τον εκτροχιασμό σχεδόν 30 βαγονιών, δήλωσε σήμερα ο ασκών χρέη κυβερνήτη του Μπριάνσκ.

Ο κυβερνήτης Εγκόρ Κοβάλτσουκ ανέφερε επίσης μέσω του Telegram πως κανένας δεν τραυματίσθηκε στις επιθέσεις αυτές, για τις οποίες είπε πως προκάλεσαν την κατάρρευση της γέφυρας και ζημιές σε σιδηροδρομικές γραμμές σε μια περιοχή.

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία πληρώνει το τίμημα για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε τους τελευταίους μήνες στη Ρωσία και θα συνεχίσει να το πληρώνει, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας πλήττουν συστηματικά εκεί διαφορετικούς στόχους.

Την Παρασκευή, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η Μόσχα ήταν έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο μετά τις ρωσικές βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, όμως διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε στη διάρκεια της ψηφοφορίας μια μεγάλη επίθεση εναντίον της Μόσχας, για το γεγονός ότι, όπως είπε, στοχοθέτησε εκλογικά τμήματα και για την επίθεση που πραγματοποίησε με επανδρωμένα αεροσκάφη στην Αγία Πετρούπολη στη διάρκεια ενός μεγάλου οικονομικού φόρουμ που διεξήχθη εκεί τον Ιούνιο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς αυτά τα ουκρανικά πλήγματα επηρέασαν τη στάση της Μόσχας στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Η Ουκρανία θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα για τις ενέργειες που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες. Αυτό είναι που συμβαίνει τώρα. Οι ένοπλες δυνάμεις μας συνεχίζουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή πως όλες οι προτάσεις για τη διευθέτηση της σύγκρουσης παραμένουν στο τραπέζι, αλλά πρόσθεσε πως η Μόσχα χρειάζεται να αξιολογήσει ποιες ανταποκρίνονται στα συμφέροντά της.

Στο μεταξύ, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ, δήλωσε σήμερα ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δύο ρωσικές στρατιωτικές βιομηχανίες στις περιφέρειες της Τούλα και του Βορονέζ επλήγησαν στη διάρκεια της νύκτας.

Εξάλλου ουκρανός στρατιωτικός διοικητής ανακοίνωσε σήμερα πως οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακατέλαβαν περισσότερα εδάφη από τις ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, σε μια επιχείρηση με στόχο να δυσχερανθεί η επίθεση της Μόσχας σε ουκρανικές θέσεις κλειδιά.

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