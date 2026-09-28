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Η Σίντι Κρόφορντ αγωνιά για την κόρη της Κάια μετά τον θάνατο του γιου της Πρίσλεϊ – «Περνάει κατάθλιψη»

«Ήταν οι καλύτεροι φίλοι με τον αδερφό της» λέει οικογενειακή πηγή
Η Κάια Γκέρμπερ με τον αδερφό της, Πρίσλεϊ
Η Κάια Γκέρμπερ με τον αδερφό της, Πρίσλεϊ / Photo by Jeff Spicer/BFC/Getty Images for BFC
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Μετά τον θάνατο του γιου τους Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ράντε Γκέρμπερ έχουν ρίξει το βάρος του στην κόρη τους, Κάια, η οποία έχει πάθει κατάθλιψη μετά την ξαφνική απώλεια του αδερφού της.

Ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ, πέθανε την περασμένη Κυριακή (20.09.2026) σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα, σε μια υπόθεση που οι Αρχές διερευνούν ως πιθανή υπερβολική δόση, έπειτα από χρόνια μάχης με τον εθισμό, η οποία φέρεται να ξεκίνησε κατά την εφηβεία του.

Οι γονείς του προσπαθούσαν επί χρόνια να τον βοηθήσουν, ενώ παράλληλα έπαιρναν μέτρα για να προστατεύσουν την κόρη τους.

Πηγή από το οικογενειακό περιβάλλον, την οποία επικαλείται η Daily Mail, δήλωσε ότι «ήθελαν να βεβαιωθούν πως η Κάια δεν θα αντιμετώπιζε ποτέ τα ίδια προβλήματα με τον Πρίσλεϊ, γι’ αυτό και την παρακολουθούσαν στενά».

Η ίδια πηγή υποστήριξε πως η Κάια δυσκολεύεται, πλέον, να αποδεχθεί ότι ο αδερφός της δεν βρίσκεται πια στη ζωή, περιγράφοντας την απώλεια ως κάτι που δεν έχει ακόμη «συνειδητοποιήσει πλήρως».

Το μοντέλο φέρεται να δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον θάνατο του αδερφού της, τον οποίο συχνά αποκαλούσε «καλύτερό της φίλο», ενώ η κατάστασή της ανησυχεί τους γονείς της.

Η οικογενειακή πηγή δήλωσε: «Η Κάια είναι πολύ στενοχωρημένη. Της είναι δύσκολο να πιστέψει ότι ο αδερφός της “έφυγε” για πάντα. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη, είναι πολλά που πρέπει να διαχειριστεί, κάτι απολύτως κατανοητό».

«Όλη η οικογένεια ανησυχεί για την Κάια», συνέχισε η πηγή, σημειώνοντας: «Φοβούνται πως δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί, αλλά έχει ένα καλό δίκτυο ανθρώπων γύρω της. Έχει παλιούς φίλους που τη βοηθούν να αισθανθεί καλύτερα».

«Σε κατάθλιψη η Κάια Γκέρμπερ»

Ωστόσο, σύμφωνα με την οικογενειακή πηγή, η Κάια έχει επίσης βάλει σε παύση τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, καθώς πενθεί για τον θάνατο του αδερφού της. Παράλληλα, η ίδια πηγή σημειώνει ότι το μοντέλο αισθάνεται «σαν να μην μπορεί να ξεφύγει απ’ όλη αυτή την ιστορία με τα ναρκωτικά, κι αυτό την κάνει να πέφτει σε κατάθλιψη».

«Μισεί τα ναρκωτικά, δεν τα αγγίζει και είναι τόσο λυπημένη που της πήραν τον Πρίσλεϊ. Ήταν οι καλύτεροι φίλοι με τον αδερφό της», πρόσθεσε.

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