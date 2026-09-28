Κόσμος

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από το «ποτάμι» λάβας που ξεχύθηκε από το ηφαίστειο Κιλαουέα

Το Κιλαουέα βρίσκεται σε περίοδο διαλείπουσας ηφαιστειακής δραστηριότητας από τις 23 Δεκεμβρίου 2024 με διαδοχικά επεισόδια εκτόξευσης λάβας
Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη
Το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη
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Για ακόμη μια φορά το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη εξερράγη προφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που κατέγραψαν οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή. Τεράστιες ποσότητες πυρακτωμένης λάβας εκτοξεύτηκαν από τον κρατήρα και κύλησαν στις πλαγιές του.

Το βίντεο, που καταγράφηκε τη νύχτα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, δείχνει τη λάβα από το ηφαίστειο στη Χαβάη να φωτίζει ολόκληρο το σκοτεινό τοπίο, σχηματίζοντας εντυπωσιακά πορτοκαλί «ποτάμια» στην πλαγιά του ηφαιστείου.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) διατήρησε το επίπεδο συναγερμού του Κιλαουέα σε Watch και τον αεροπορικό χρωματικό κώδικα σε Orange, καθώς παραμένει πιθανό ένα νέο επεισόδιο μεγάλης εκτόξευσης λάβας, το λεγόμενο «Episode 55».

Το Κιλαουέα βρίσκεται σε περίοδο διαλείπουσας ηφαιστειακής δραστηριότητας από τις 23 Δεκεμβρίου 2024, με διαδοχικά επεισόδια εκτόξευσης λάβας στην περιοχή της κορυφής.

Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο ενεργά ηφαίστεια του πλανήτη.

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