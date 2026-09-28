Γαλλία: Δύο γυναίκες κι ένα παιδί έχασαν την ζωή τους στην προσπάθεια τους να διασχίσουν τη Μάγχη με λέμβο

Τρεις άνθρωποι – δύο γυναίκες κι ένα 10χρονο παιδί – έχασαν σήμερα (28.09.2026) τη ζωή τους στην προσπάθεια να φθάσουν παράνομα στη Βρετανία από τη Γαλλία διαπλέοντας τη Μάγχη, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η νομαρχία του Πα ντε Καλαί.

Με αυτούς φθάνει τους 22 ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του έτους στην προσπάθεια να διαπλεύσουν τη Μάγχη χωρίς χαρτιά, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP με βάση επίσημα στοιχεία.

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Το λιμενικό της Γαλλίας δήλωσε ότι έλαβε σήμα κινδύνου από λαστιχένια λέμβο στην οποία επέβαιναν 105 άνθρωποι και παρουσίασε πρόβλημα ενώ έπλεε σε ήρεμα νερά, σύμφωνα με το πρακτορείο.

«Ναυάγιο στο οποίο εμπλεκόταν ένα θαλάσσιο ταξί σημειώθηκε σήμερα στ’ ανοικτά του Ουισάν», ανέφερε η νομαρχία η οποία θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο Καλαί αργότερα σήμερα. Ένας πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για τρεις νεκρούς, διευκρίνισε η πηγή αυτή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλεούμενο ζήτησαν να διασωθούν και λαμβάνουν φροντίδα, σύμφωνα με τη νομαρχία της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας, που διευκρίνισε ότι το πλεούμενο δεν βυθίστηκε.

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Το σκάφος διάσωσης Minck έφθασε στο λιμάνι του Καλαί στο μέσο του πρωινού όπου άρχισε να αποβιβάζει στη στεριά τα άτομα που επέβαιναν στο πλεούμενο, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου από το σημείο.

Ορισμένοι αποβιβάστηκαν σε φορείο ή αναπηρικό αμαξίδιο, τυλιγμένοι με ισοθερμικές κουβέρτες.

Οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας έχουν σταλεί στο σημείο, καθώς και ένα λεωφορείο.

Η ιδιαίτερα επικίνδυνη τεχνική του «θαλάσσιου ταξί» συνίσταται στην άφιξη μιας λαστιχένιας λέμβου στ΄ανοικτά, παράλληλα με την ακτή, για να παραλάβει τους μετανάστες απευθείας από το νερό ώστε να αποφύγει τον εντοπισμό της από τις δυνάμεις της τάξης στη στεριά.

Τρία πτώματα εντοπίστηκαν στην περασμένη εβδομάδα έπειτα από αναχωρήσεις τέτοιων πλεούμενων στο Πα ντε Καλαί.