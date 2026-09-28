Σκάνδαλο AI στην Ιταλία: Πολιτικός αντίπαλος της Μελόνι «έγδυσε» ψηφιακά γυναίκα βουλευτή

Σάλος στην Ιταλία. Ο Ιταλός αλεξιπτωτιστής που έγινε το πρόσωπο του νέου ακροδεξιού κινήματος της Ιταλίας και αντίπαλος της ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, Ρομπέρτο Βανάτσι, κατηγορείται για σεξιστική συμπεριφορά, μετά τη δημοσίευση μιας ψηφιακά επεξεργασμένης φωτογραφίας με AI, που δείχνει γυναίκα βουλευτή με αποκαλυπτικό ντεκολτέ.

Ο Ρομπέρτο Βανάτσι, πρώην στρατηγός του ιταλικού στρατού και επικεφαλής του κόμματος Futuro Nazionale στην Ιταλία, που αμφισβητεί την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, δέχθηκε επικρίσεις για «χυδαία» και προσβλητική συμπεριφορά εξαιτίας της εικόνας που δημιουργήθηκε με τη χρήση ΑΙ. Η φωτογραφία απεικονίζει τη Ματίλντε Σιρακούζανο, πολιτικό αντίπαλο κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αυθεντική φωτογραφία, την οποία είχε δημοσιεύσει η ίδια στον λογαριασμό της στο Instagram, την έδειχνε να φορά λευκή μπλούζα κάτω από ένα φλοράλ σακάκι.

Στην τροποποιημένη – με χρήση ΑΙ – φωτογραφία που δημοσίευσε ο Βανάτσι, το λευκό τοπ δεν υπάρχει, έχει αφαιρεθεί ψηφιακά, ενώ διακρίνεται ένα μαύρο τοπ που αφήνει ακάλυπτο μεγαλύτερο μέρος του στήθους της.



«Πραγματικά αηδιαστικό» δήλωσε η βουλευτής Σιρακούζανο

«Έχω συνηθίσει στις σεξιστικές επιθέσεις και έχω γερές πλάτες, αλλά ειλικρινά αυτό δεν έχει προηγούμενο. Είναι πραγματικά αηδιαστικό», δήλωσε η Σιρακούζανο, προσθέτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον του Βανάτσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για να “γδύσουν” μια γυναίκα, με σκοπό να την εξευτελίσουν, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για όλους μας. Είναι χυδαίο και ακόμη πιο καταδικαστέο και σοβαρό όταν αυτός που το κάνει είναι πολιτικός ηγέτης», πρόσθεσε.

Η Σιρακούζανο είναι μέλος του κόμματος Forza Italia, ενός από τα τρία κόμματα που απαρτίζουν την κυβερνητική συμμαχία της Μελόνι, η οποία βρίσκεται στην εξουσία εδώ και τέσσερα χρόνια.

Είναι επίσης σύντροφος του Ρομπέρτο Οκιούτο, περιφερειάρχη της Καλαβρίας, στη νότια Ιταλία, όπου μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας έχει στηθεί επαναληπτική κάλπη, στην πρώτη εκλογική μάχη του κόμματος του Βανατσί. Ο Βανάτσι πραγματοποιεί προεκλογική εκστρατεία στην περιοχή υπέρ του υποψηφίου του κόμματός του.

«Δεν έχω εκλεγεί στην Καλαβρία και δεν έχω καμία πρόθεση να θέσω υποψηφιότητα. Ο Βανάτσι μου επιτίθεται μόνο και μόνο επειδή είμαι σύντροφος του κυβερνήτη της περιφέρειας», δήλωσε η Σιρακούζανο.

Ο Οκιούτο σχολίασε: «Ένας πολιτικός που καταφεύγει στη χρήση λογισμικού για να παραποιήσει το σώμα μιας γυναίκας έχει ήδη χάσει την αναμέτρηση, πριν καν αυτή ξεκινήσει».

Ρομπέρτο Βανάτσι / REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν τροποποίησε ο ίδιος ψηφιακά τη φωτογραφία της Σιρακούζανο, αλλά ότι την αναδημοσίευσε από ένα ιστολόγιο με την ονομασία Iacchite.

Η Telegraph σημειώνει ότι ο Βανάτσι αναρτά συχνά στα social media επεξεργασμένες εικόνες, μεταξύ των οποίων και μία που τον απεικόνιζε ως Ρωμαίο στρατηγό να καταδικάζει σε θάνατο μέλη της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης μέσα στο Κολοσσαίο.

Ο Βανάτσι, ο οποίος δημοσίευσε πρόσφατα το πολιτικό του μανιφέστο, τάσσεται υπέρ μιας αντίληψης που αποκαλεί «μεσογειακή πατριαρχία», προωθώντας την ιδέα ότι οι «δυνατοί άνδρες» πρέπει να «προστατεύουν τις γυναίκες».

Αν και ίδρυσε το κόμμα του μόλις πριν από λίγους μήνες, αυτό καταγράφει ήδη ποσοστά περίπου 8% στις δημοσκοπήσεις «κόβοντας» τη φόρα της Τζόρτζια Μελόνι που διεκδικεί επανεκλογή στην πρωθυπουργία.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να επαναλάβει την εκλογική επιτυχία του γερμανικού κόμματος AfD.