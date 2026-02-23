Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία λόγω του αγωγού Druzhba

Ο πρωθυπουργός Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του
Αγωγός Druzhba
Αγωγός Druzhba / REUTERS / Bernadett Szabo

Η Σλοβακία αποφάσισε να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία μέχρι να αρχίσει και πάλι η λειτουργία του αγωγού πετρελαίου Ντρουζμπά.

Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.

«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
87
75
69
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σοκαριστικά πλάνα από επίθεση ουκρανικών drones στον αγωγό Druzhba - Μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία
Ο Όρμπαν δηλώνει ότι η διακοπή λειτουργίας του Druzhba αποτελεί «απρόκλητη εχθρική ενέργεια που υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουγγαρίας»
Η φωτιά στον αγαωγό πετρελαίου
Ανανεώθηκε πριν 21 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo