Η Σλοβακία διακόπτει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία λόγω του αγωγού Druzhba

Η Σλοβακία αποφάσισε να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία μέχρι να αρχίσει και πάλι η λειτουργία του αγωγού πετρελαίου Ντρουζμπά.
Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο ζήτησε από τον φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη Σλοβακία να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία σήμερα, εφόσον δεν ξαναρχίσει η ροή πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρουζμπά.
«Από σήμερα, εάν η ουκρανική πλευρά στραφεί στη Σλοβακία ζητώντας βοήθεια για τη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, δεν θα λάβει τέτοια βοήθεια», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.
Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι το μέτρο θα ακυρωθεί αφού ξαναρχίσουν οι παραδόσεις πετρελαίου στη χώρα του.