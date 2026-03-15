Η σπάνια φωτογραφία που μοιράστηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την πριγκίπισσα Νταϊάνα για την ημέρα της μητέρας

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας στη Βρετανία, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ θυμήθηκε τη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα και αποφάσισε να μοιραστεί μία φωτογραφία τους από όταν ήταν μικρός.

Η φωτογραφία, που δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα και προέρχεται από την ιδιωτική συλλογή της οικογένειας, απεικονίζει τη Νταϊάνα με τον Γουίλιαμ, δύο ετών, το 1984, καθισμένους σε ένα λιβάδι γεμάτο αγριολούλουδα στην κύρια κατοικία της οικογένειας, το Highgrove, στο Γκλόστερσαϊρ.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Γουίλιαμ έγραψε: «Θυμάμαι τη μητέρα μου, σήμερα και κάθε μέρα. Σκέφτομαι όλους όσους θυμούνται σήμερα κάποιον που αγαπούν. Καλή Ημέρα της Μητέρας. W».

Η Νταϊάνα, η οποία πέθανε σε ηλικία 36 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα το 1997, θα γινόταν 65 ετών την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Οι γιοι της, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι, ήταν 15 και 12 ετών αντίστοιχα τη στιγμή του θανάτου της.

Και οι δύο αδελφοί έχουν μιλήσει ανοιχτά όλα αυτά τα χρόνια για τις τραυματικές επιπτώσεις της απώλειας της μητέρας τους σε νεαρή ηλικία.

Ο επίσημος λογαριασμός της Βασιλικής Οικογένειας στο X μοιράστηκε επίσης ένα μήνυμα για τη Γιορτή της Μητέρας, συνοδευόμενο από μια συλλογή φωτογραφιών.

Wishing Mothers everywhere, and those who might be missing their Mums today, a restful Mothering Sunday. pic.twitter.com/WxnZEktu7t — The Royal Family (@RoyalFamily) March 15, 2026

Η λεζάντα έγραφε: «Ευχόμαστε σε όλες τις μητέρες, και σε όσους ίσως τους λείπει η μαμά τους σήμερα, μια γαλήνια Κυριακή της Μητέρας».

Μια ασπρόμαυρη φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1953, δείχνει την εκλιπούσα Βασίλισσα να κάθεται σε ένα παγκάκι με τον Βασιλιά και την αδελφή του Άννα, τώρα Πριγκίπισσα Ρόγιαλ, στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας. Η κόργκι της Βασίλισσας, η Σου, φαίνεται στο παρασκήνιο.