Η συγκινητική ιστορία 88χρονου που εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ για να ζήσει και η πρωτοβουλία ανθρωπιάς νεαρού influencer

Ο 88χρονος που έχασε ό,τι είχε και δεν είχε μετά την πτώχευση της General Motors, μπορεί επιτέλους να βγει στη σύνταξη
Ο Αμερικανός βετεράνος Ed Bambas και ο Αυστραλός influencer Samuel Weidenhofer
Ο Αμερικανός βετεράνος Ed Bambas και ο Αυστραλός influencer Samuel Weidenhofer / φωτογραφία Instagram

Συγκίνηση για 88χρονο βετεράνο του στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος έχασε τα πάντα μετά την πτώχευση της General Motors. Ο ηλικιωμένος άνδρας εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ για να μπορέσει να ζήσει, ωστόσο με πρωτοβουλία ενός νεαρού Αυστραλού influencer συγκεντρώθηκαν 1,7 εκατ. δολάρια για να βγει επιτέλους στη σύνταξη.

Η ιστορία του 88χρονου Αμερικανού Ed Bambas έγινε viral αφότου ο Αυστραλός influencer, Samuel Weidenhofer κοινοποίησε στο Instagram ένα βίντεο του βετεράνου του αμερικανικού στρατού, στο οποίο μιλούσε δακρυσμένος για τα οικονομικά του προβλήματα.

Στο βίντεο, το οποίο έχει λάβει πάνω από 850.000 likes, ο ηλικιωμένος εξηγούσε πώς συνταξιοδοτήθηκε από την General Motors το 1999, αλλά έχασε τη σύνταξή του το 2012, μετά την πτώχευση της εταιρείας.

Eχασε, επίσης, την ασφαλιστική του κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης – ακριβώς τη στιγμή που η σύζυγός του ήταν άρρωστη, η οποία πέθανε το 2018.

Ο Bambas έμεινε με μόλις 10.000 δολάρια από την ασφάλεια ζωής του, ενώ αναγκάστηκε να πουλήσει και το σπίτι του.

«Έτσι πούλησα το σπίτι μου, πούλησα την περιουσία που είχα», αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια.

Ο νεαρός influencer, Samuel Weidenhofer, δημιούργησε μία σελίδα GoFundMe για να βοηθηθούν άνθρωποι που έχουν ανάγκη.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pubity (@pubity)

 

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν κάτι από παραπάνω από θετική, αφού συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,7 εκατομμύρια δολάρια.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samuel Weidenhofer (@itssozer)

 

Με αυτά τα χρήματα, ο 88χρονος Ed Bamba μπορεί πλέον να σταματήσει να δουλεύει στο σούπερ μάρκετ και να απολαύσει το υπόλοιπο της ζωής του.

Κόσμος
