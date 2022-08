«Λύθηκε» το… μυστήριο γύρω από το γλέντι της συζύγου του Ντμίτρι Πεσκόφ, Τατιάννας Νάβκα, που σπάει πιάτα και ακούει Ζορμπά, καθώς αρχικά είχαν γίνει αναφορές ότι βρίσκεται σε ελληνικό νησί.

Σύμφωνα με την τηλεόραση του ALPHA, η σύζυγος του Ντμίτρι Πεσκόφ δεν βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας και γλεντάει σε ελληνικό εστιατόριο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου της περιοχής.

Μάλιστα, το σπάσιμο πιάτων είναι «σήμα κατατεθέν» του εστιατορίου, για αυτό και η Τατιάννα Νάβκα σπάει πιάτα ακούγοντας ένα από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια, τον Ζορμπά.

Άλλωστε, η Τατιάννα Νάβκα, ως υπήκοος Ρωσίας, δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στην Ελλάδα καθώς της απαγορεύεται η πρόσβαση στις χώρες εντός Σένγκεν, όπως και σε όλους τους Ρώσους, λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της χώρας μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αυτό είχε ανακοινώσει και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα σήμερα (21.8.2022) διαψεύδοντας τις αρχικές φήμες ότι η ίδια βρισκόταν στην Ελλάδα, κάτι που είχε προκαλέσει και αντιδράσεις από τους Ουκρανούς.

