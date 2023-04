Έντονη ήταν η αντίδραση της Τουρκίας μετά τη νέα συμφωνία ΗΠΑ και Κύπρου και συγκεκριμένα της συμφωνίας που υπέγραψε με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ για συμμετοχή στο πρόγραμμα της αμερικανικής κρατικής σύμπραξης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως καταδικάζει τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της «ελληνοκυπριακής διοίκησης» που «ενθαρρύνει τον εξοπλισμό της ελληνοκυπριακής πλευράς» και «δεν εξυπηρετεί τη σταθερότητα στην περιοχή».

Μάλιστα, η Τουρκία καλεί τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την πολιτική, η οποία «σε καμία περίπτωση δεν υπηρετεί τη σταθερότητα της περιοχής και να συμβάλει στη δίκαιη, διαρκή και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού».

«Ελπίζουμε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα κατανοήσει το γεγονός ότι η Τουρκία, ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια, δεν θα επιτρέψει ποτέ να γίνει κακό στους Τουρκοκύπριους» απειλεί το τουρκικό ΥΠΕΞ.

«Σχετικά με την Υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Εθνοφρουράς της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ και του Υπουργείου Άμυνας της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης”

Καταδικάζουμε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Εθνοφρουράς της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ και του Υπουργείου Άμυνας της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” (GCA) στο πλαίσιο του Προγράμματος Κρατικής Συνεργασίας του Γραφείου Εθνoφρουράς, υπό την αιγίδα Υπουργείου των Η.Π.Α. Άμυνας, μετά την ένταξη της GCA στο πρόγραμμα αυτό τον περασμένο Οκτώβριο. Υποστηρίζουμε τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’ για αυτό το θέμα.

