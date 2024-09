Η Τσεχία αντιμέτωπη με πλημμύρες που καταγράφονται μία φορά σε 100 χρόνια – Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η κεντρική Ευρώπη

Ο Σεπτέμβριος δείχνει τα δόντια του στην κεντρική Ευρώπη, με την Τσεχία να βρίσκεται ήδη στη δίνη της κακοκαιρίας καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες βροχοπτώσεις.

Οι αρχές στην Πράγα στην Τσεχία, στην κεντρική Ευρώπη, τοποθετούσαν σήμερα (13.09.2024) προστατευτικά για πλημμύρες στο ιστορικό κέντρο της πόλης, που υπέστη καταστροφικές πλημμύρες πριν από 20 και πλέον χρόνια.

Ισχυρές βροχές πλήττουν κυρίως τα ανατολικά τμήματα της Τσεχίας από χθες, Πέμπτη, ενώ οι περισσότερο πληγείσες περιοχές μπορεί να δεχθούν πάνω από το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης μέσα σε τέσσερις ημέρες έως την Κυριακή.

Αντίστοιχες καιρικές συνθήκες προβλέπονται και σε άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης, όπως στη νότια Γερμανία και σε τμήματα της Αυστρίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας τις επόμενες ημέρες.

Η Πράγα θωρακίζεται

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε αντιμέτωποι με δύσκολες ημέρες», δήλωσε ο Τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα σε ενημέρωση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά ύστερα από συνεδρίαση επιτροπής κρίσεων, προσθέτοντας ότι σε κάποιες περιοχές τα επίπεδα των υδάτων μπορεί να ξεπεράσουν τις πλημμύρες που καταγράφονται μία φορά σε 100 ή και περισσότερα χρόνια.

Πράγα

Πρόσθεσε ότι οι αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπούν ζημιές σε περιουσίες και να προστατευτούν οι κάτοικοι.

Prague, Czech Republic is preparing for the big flood. Authorities have closed the floodgates in the Čertovka canal in the city center, and additional flood barriers are being set up across the capital.#Hochwasser #unwetter #weather #flood #Prague pic.twitter.com/1MiZL8h2Py