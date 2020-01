Η “Ρέιτσελ” από τα “Φιλαράκια” επέστρεψε στο… θρυλικό Σεντραλ Περκ (όπου εκείνη και οι υπόλοιποι της παρέας περνούσαν πολλές ώρες) για έναν και μόνο λόγο: για να τρομάξει φανς της θρυλικής σειράς. Έγινε viral αλλά τα όσα άκουσε μάλλον δεν της άρεσαν ιδιαίτερα!

Όλα έγιναν όταν ως guest στο Ellen Show, της φίλης της Έλεν ντε Τζένερις, η Τζένιφερ Άνιστον ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής γιατί η… Έλεν είχε δουλειές στο υπουργείο Μεταφορών για να ανανεώσει το δίπλωμά της. Κανείς δεν την πίστεψε. Ούτε καν η Άνιστον.

Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί. Στο ίδιο στούντιο (Warner Brothers Studio Lot) όπου γίνονται τα γυρίσματα της εκπομπής της Έλεν, γυρίζοντας κάποτε και τα «Φιλαράκια». Εκεί υπάρχουν ακόμη τα σκηνικά του Central Perk, της καφετέριας όπου η «Ρέιτσελ», η «Μόνικα», η «Φίμπι», ο «Ρος», ο «Τσάντλερ» και ο «Τζόι» έπιναν τον καφέ τους.

Jennifer Aniston hid behind the "Friends" couch on the Warner Bros. lot, and scared tourists. @WBTourHollywood pic.twitter.com/31as1YguLt

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 24, 2020