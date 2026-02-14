Η Τζόρτζια Μελόνι «αδειάζει» Μερτς και Μακρόν: «Δεν συμμερίζομαι τις κριτικές τους στην κουλτούρα του Maga»

Κόντρα στις δηλώσεις του Εμανουέλ Μακρόν και του Φρίντριχ Μερτς, έρχεται η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και και την κουλτούρα του MAGA που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Απαντώντας σε σχετικά ερώτηση η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι είπε «οχι, θα έλεγα ότι δεν συμμερίζομαι τις κριτικές του Φρίντριχ Μερτς στην κουλτούρα του Maga. Πρόκειται για πολιτικές εκτιμήσεις, ο κάθε ηγέτης κάνει όποιες εκτιμήσεις νομίζει, αλλά δεν πρόκειται για υπόθεση που απασχολεί την ΕΕ».

Από την Αιθιοπία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη Ιταλίας-Αφρικής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, με στόχο την επιπλέον ενίσχυση των σχέσεων της Ευρώπης με τις ΗΠΑ και ότι «η Ευρώπη πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με τον εαυτό της, ιδίως σε ό,τι αφορά το μέτωπο της ασφάλειας».

«Θεωρώ αναγκαίο να αξιοποιήσουμε περισσότερο όσα μας ενώνουν. Είναι βασικής σημασίας, ιδίως για τις ευρωπαϊκές χώρες και την Ιταλία» πρόσθεσε η Μελόνι, με αναφορά, πάντα, στις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ.

«Η Ευρώπη πρέπει να εργαστεί, με στόχο να μετατραπεί και πάλι σε πραγματικό γεωπολιτικό παίκτη», συμπλήρωσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

Όσον αφορά στο «Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα», η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι η χώρα της θα πάρει μέρος στην συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ως παρατηρητής.

Νωρίτερα με σαφή μηνύματα κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ, τοποθετήθηκαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.