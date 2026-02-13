Μερτς και Μακρόν κατά των ΗΠΑ: «Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» – «Να απαλλαγούμε από εξαρτήσεις»

Με σαφή μηνύματα κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ, τοποθετήθηκαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Τόσο ο Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Φρίντριχ Μερτς έδειξαν τις προθέσεις τους αναφορικά με την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη απέναντι στις ΗΠΑ και στις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η διεθνής τάξη, η οποία βασιζόταν σε δικαιώματα και κανόνες, βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής. Αντ’ αυτής, κυριαρχεί η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και απηύθυνε δραματική έκκληση προς όλους και κυρίως προς τις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε».

Τόνισε ακόμη ότι, όπως διαμορφώνεται πλέον ο κόσμος, «ούτε οι ΗΠΑ μπορούν μόνες τους» και τις κάλεσε να κάνουν ό,τι τους αναλογεί προκειμένου να γεφυρωθεί το «χάσμα» με την Ευρώπη. «Εμείς κάνουμε αυτό που αναλογεί, είναι η σειρά σας», δήλωσε.

«Η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων δεν αποτελεί επιλογή της Γερμανίας (…)

Λέμε όχι σε ηγεμονικές φαντασιώσεις και ναι στην συνεργασία με τους γείτονες, τους συμμάχους και τους εταίρους μας, με αμοιβαία αλληλεγγύη και ρεαλισμό βασισμένο σε αρχές (…)

Η μάχη κουλτούρας του MAGA δεν είναι δική μας», δήλωσε εμφατικά ο καγκελάριος, ανοίγοντας νωρίτερα σήμερα την Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC).

Υπογράμμισε ότι το ΝΑΤΟ «δεν αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μόνο της Ευρώπης, αλλά και των ΗΠΑ», αναφερόμενος και στην περσινή ομιλία του αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς από το ίδιο βήμα, ενώ επισήμανε ταυτόχρονα ότι η Ευρώπη, παρά τις σχετικές εκκλήσεις από πολλές πλευρές, δεν πρέπει «να ξεγράψει» την Αμερική, αλλά, αντί να περιορίζεται σε «έξυπνες ρητορικές αντιδράσεις», να «οικοδομήσει έναν αυτοσυντηρούμενο αμυντικό πυλώνα εντός της Συμμαχίας».

Ο στόχος πρέπει να επιτευχθεί με «ανανεωμένη δύναμη, ανανεωμένο σεβασμό και ανανεωμένο αυτοσεβασμό», πρόσθεσε και ανέπτυξε τέσσερις προτεραιότητες:

1.Ενίσχυση της ίδιας της Γερμανίας, σε στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο και παράλληλο περιορισμό των αδύνατων σημείων της.

2.Ισχυροποίηση της Ευρώπης ως βασικότερη προτεραιότητα, με περιορισμό της γραφειοκρατίας, ενθάρρυνση επενδύσεων, καινοτομίας και δημιουργικότητας, αλλά και με άνοιγμα σε νέες ευκαιρίες.

3.Νέα διατλαντική σχέση. «’Ανοιξε ένα χάσμα. Το είπε καθαρά ο Τζ.Ντ. Βανς και είχε δίκιο (…) Η μάχη κουλτούρας της MAGA δεν είναι δική μας (…) Επίσης δεν πιστεύουμε σε δασμούς και προστατευτισμό, αλλά σε ελεύθερο εμπόριο», δήλωσε ο καγκελάριος και επανέλαβε ότι η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως το κλίμα, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο από κοινού.

4.Νέες εταιρικές σχέσεις. «Αυτό είναι ένα από τα μαθήματα που πήραμε τελευταία, ότι πρέπει να ανοιχτούμε σε νέους εταίρους, με τους οποίους μπορεί να μην μοιραζόμαστε όχι όλους τους στόχους, αλλά πολλούς», σημείωσε ο καγκελάριος και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Καναδά, στην Ιαπωνία και στην Τουρκία.

Μακρόν: Είμαστε υπερήφανοι για τα επιτεύγματά μας

Ως «μήνυμα ελπίδας και αποφασιστικότητας» της Ευρώπης περιέγραψε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν την τοποθέτησή του νωρίτερα απόψε στην Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC). «Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας», τόνισε και, με το βλέμμα στην πολιτική των ΗΠΑ για την Γροιλανδία, έκανε λόγο για «ευγενική άρνηση», όταν διατυπώνονται «παράνομες διεκδικήσεις» σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σε μια ομιλία η οποία θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως απάντηση στην περσινή εμφάνιση του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ.Ντ. Βανς από το ίδιο βήμα και στις προσβολές που εξαπέλυσε για την Ευρώπη, ο Εμανουέλ Μακρόν υπερασπίστηκε απόψε την Ευρώπη και τα επιτεύγματά της, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη περαιτέρω ισχυροποιησής της.

Η Ευρώπη «πρέπει μάλλον να θεωρείται παράδειγμα και όχι να επικρίνεται ή να γελοιοποιείται», τόνισε. «Η Ευρώπη έχει διασυρθεί ως ένα γηρασμένο, αργό και κατακερματισμένο κατασκεύασμα, υποβιβασμένο από την ιστορία. Ως μια υπερβολικά ρυθμιζόμενη και απαθής οικονομία η οποία απομακρύνεται από την καινοτομία. Ως μια κοινωνία που μαστίζεται από βάρβαρες μεταναστεύσεις οι οποίες διαφθείρουν τις πολύτιμες παραδόσεις της.

Και, ακόμη περισσότερο παραδόξως, σε ορισμένους κύκλους, ως μια καταπιεστική ήπειρος όπου ο λόγος δεν είναι ελεύθερος και όπου τα εναλλακτικά γεγονότα δεν μπορούν να διεκδικήσουν το ίδιο δικαίωμα δημόσιου λόγου με την ίδια την αλήθεια – αυτή την ξεπερασμένη και δυσκίνητη έννοια», είπε χαρακτηριστικά ο Γάλλος πρόεδρος, σε μια έμμεση αναφορά στις περσινές δηλώσεις του Τζ.Ντ. Βανς, μεταξύ άλλων περί Ευρώπης που καταστρέφεται από τους μετανάστες και καταπιέζει την ελευθερία του λόγου.

Η Ευρώπη είναι ήδη ισχυρή και μπορεί να γίνει ισχυρότερη (…) Εκεί όπου άλλοι βλέπουν απειλή, εγώ βλέπω την αποφασιστικότητά μας. Εκεί όπου βλέπουν αμφιβολίες, εγώ βλέπω ευκαιρίες», τόνισε ο κ. Μακρόν και αναφέρθηκε στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και ανθρώπων, αλλά και στο υψηλό προσδόκιμο ζωής των κατοίκων της Ευρώπης, στην υγεία και στην ισότητα.

Ως πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης ο Γάλλος πρόεδρος ανέδειξε την στήριξη της Ουκρανίας και αναφέρθηκε σε «επιτυχία» των εταίρων να ανταποκριθούν στις ανάγκες που δημιούργησε η ρωσική εισβολή, ενώ τόνισε ότι η απάντηση στις επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων και ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία δεν μπορεί να είναι η υποχώρηση στις απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

«Αντ’ αυτής, πρέπει να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία», δήλωσε και πρόσθεσε ότι μετά την επίθεση στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι «αποδυναμωμένη, πλήρως εξαρτώμενη από την Κίνα και αυτό συνιστά για αυτήν στρατιωτική και οικονομική ήττα».

Ξεκαθαρίζοντας τη θέση του σχετικά με την προοπτική ειρήνης και σε μια νέα έμμεση αναφορά στις ΗΠΑ, ο Εμανουέλ Μακρόν απέρριψε το ενδεχόμενο «ειρήνης χωρίς τους Ευρωπαίους». «Θα είμαστε μέρος της λύσης, οπότε πρέπει να είμαστε και μέρος των συνομιλιών», δήλωσε εμφατικά, για να συνεχίσει:

«Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Αυτό φυσικά ξεκινά με την υποστήριξη της Ουκρανίας, αλλά σημαίνει επίσης και ευγενική άρνηση όταν διατυπώνονται παράνομες διεκδικήσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος (…)

Το κάναμε πρόσφατα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε (…) Η Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί σε γεωπολιτική δύναμη. Αυτό δεν ήταν μέχρι τώρα στο DNA μας. Μόνο τότε όμως μπορούν να διεξάγονται διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος».

Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε επίσης την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχυθεί περαιτέρω σε όλους τους τομείς.

«Αυτή η Ευρώπη θα είναι και ένας καλός εταίρος, ένας εταίρος και για τις ΗΠΑ. Ένας εταίρος που συνεισφέρει το μερίδιό του και είναι άξιος σεβασμού. Και πρέπει να μας σέβονται. Έχουμε κάνει πολλά και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα», υπογράμμισε.