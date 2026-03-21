Η βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό και η επίθεση της Τεχεράνης 4.000 χιλιόμετρα μακριά

Η είδηση ότι το Ιράν στόχευσε την βρετανική βάση του Ντιέγκο Γκαρσία στο απομακρυσμένο νησί Τσάγος στον Ινδικό Ωκεανό σύμφωνα με τη Wall Street Journal προκάλεσε αίσθηση.

Η βρετανική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες, η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Κανένας από τους δύο πυραύλους που εκτοξεύτηκαν δεν έπληξε τη βάση που απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, πρόσθεσε η εφημερίδα επικαλούμενη πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε πύραυλο για να αναχαιτίσει τον δεύτερο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας βάση για τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.

Το νησί φιλοξενεί ένα λειτουργικό αεροδρόμιο με διαδρόμους αρκετά μεγάλους για να φιλοξενήσουν τεράστια στρατιωτικά αεροσκάφη όπως βομβαρδιστικά B-52, ιπτάμενα τάνκερ KC-135, αναγνωριστικά αεροσκάφη και μεταγωγικά αεροσκάφη. Διαθέτει επίσης σημαντικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, εγκαταστάσεις ραντάρ και πύργους ελέγχου που μπορούν να υποστηρίξουν περιφερειακές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Το Ντιέγκο Γκαρσία φιλοξενεί επίσης ένα λιμάνι βαθέων υδάτων που μπορεί να δέσει, να ανεφοδιάσει και να παρέχει συντήρηση σε μεγάλα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων αεροπλανοφόρων, αντιτορπιλικών και υποβρυχίων. Υπάρχουν πολλαπλές προβλήτες και αποβάθρες εξοπλισμένες με σύγχρονα συστήματα για την υποστήριξη επιχειρήσεων ταχείας αντίδρασης.

Το Ντιέγκο Γκαρσία ήταν μια κρίσιμη, μεγάλου όγκου εξέδρα εκτόξευσης για τις αεροπορικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 και στον πόλεμο του Ιράκ το 2003.

Και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 η βάση παρείχε υποστήριξη για τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, στοχεύοντας τις δυνάμεις των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα. Το 2024 και το 2025, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τη βάση για να ξεκινήσουν επιχειρήσεις εναντίον των Χούθι στην Υεμένη.