Μέση Ανατολή: Ισραηλινό σφυροκόπημα στην Τεχεράνη – Ιρανικοί πύραυλοι κατά αμερικανοβρετανικών βάσεων στον Ινδικό Ωκεανό

Οι συγκρούσεις δεν έχουν τέλος στη Μέση Ανατολή με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ να περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση
Άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασε η Μέση Ανατολή με τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να μαίνονται.Οι επιδρομές συνεχίστηκαν με στόχο την Τεχεράνη και τις κοντινές περιοχές, όπως το Καράτζ, το Σαχράκ-ε Μαχαλάτι, το Σαχράκ-ε Παρντίς και το Σαχρ-ε-Ρέι. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, επικαλούμενη πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν φέρεται να εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς προς το Ντιέγκο Γκαρσία, αλλά δεν έπληξε τις αμερικανο-βρετανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Δείτε όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. 

07:28 | 21.03.2026
Tο Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό

Στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal που επικαλείται πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης, αλλά κανείς εξ αυτών δεν έπληξε τον στόχο του. Ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε με πύραυλο SM-3, υπογραμμίζεται.

H Wall Street Journal επισημαίνει πως η συγκεκριμένη επίθεση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

07:27 | 21.03.2026
Εκρήξεις στα νότια προάστια της Βηρυτού

Εκρήξεις συγκλόνισαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την έναρξη νέου κύματος αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή, η οποία θεωρείται προπύργιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.

«Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στα νότια προάστια (της πρωτεύουσας του Λιβάνου), με αυξανόμενη ένταση. Οι IDF δεν προτίθενται να σας βλάψουν και, ως εκ τούτου, για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή», προειδοποίησε νωρίτερα ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, μέσω Telegram.

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει εξαπολύσει δεκάδες επιδρομές στη συγκεκριμένη περιοχή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, προειδοποιώντας κάθε φορά τους κατοίκους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.

07:23 | 21.03.2026
Λίβανος
Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Το πρώτο ηχογραφημένο μήνυμά του – Επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου – Το Ισραήλ διατάζει εκκένωση της Βηρυτού
Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Μπαρό δηλώνει ότι δεν βλέπει ορατό τέλος σύντομα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή - Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως δεν έχουν απομείνει ηγέτες στο Ιράν για να μιλήσει μαζί τους
07:22 | 21.03.2026
Καλημέρα από το newsit.gr.... Μαζί θα παρακολουθήσουμε όλες τις εξελίξεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραμπ: Εξετάζει αποκλιμάκωση του πολέμου και μεταφορά της ευθύνης για το Στενά του Ορμούζ σε άλλες χώρες
«Βρισκόμαστε πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων μας, καθώς εξετάζουμε τη σταδιακή ολοκλήρωση των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή σε ό,τι αφορά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν»
Ντόναλντ Τραμπ
Η Μέση Ανατολή στις φλόγες: Ο Τραμπ μιλάει για αποκλιμάκωση χωρίς «κατάπαυση του πυρός» και ετοιμάζεται να στείλει χερσαίες δυνάμεις
Οι ΗΠΑ φέρονται έτοιμες να κάνουν κατάληψη στο νησί Χαργκ για να πιέσουν το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ - Η Τεχεράνη απαντά με πυραυλικές επιθέσεις στο Ισραήλ και με επανεμφάνιση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Λίβανος
