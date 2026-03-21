Μέση Ανατολή: Ισραηλινό σφυροκόπημα στην Τεχεράνη – Ιρανικοί πύραυλοι κατά αμερικανοβρετανικών βάσεων στον Ινδικό Ωκεανό

Άλλη μια δύσκολη νύχτα πέρασε η Μέση Ανατολή με τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν να μαίνονται.Οι επιδρομές συνεχίστηκαν με στόχο την Τεχεράνη και τις κοντινές περιοχές, όπως το Καράτζ, το Σαχράκ-ε Μαχαλάτι, το Σαχράκ-ε Παρντίς και το Σαχρ-ε-Ρέι. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, επικαλούμενη πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, το Ιράν φέρεται να εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς προς το Ντιέγκο Γκαρσία, αλλά δεν έπληξε τις αμερικανο-βρετανικές στρατιωτικές βάσεις που βρίσκονται στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό. Δείτε όσα συνέβησαν στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες.
Στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal που επικαλείται πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης, αλλά κανείς εξ αυτών δεν έπληξε τον στόχο του. Ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε με πύραυλο SM-3, υπογραμμίζεται.
H Wall Street Journal επισημαίνει πως η συγκεκριμένη επίθεση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Εκρήξεις συγκλόνισαν τα νότια προάστια της Βηρυτού, λίγη ώρα αφότου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν την έναρξη νέου κύματος αεροπορικών επιδρομών στην περιοχή, η οποία θεωρείται προπύργιο της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Χεζμπολάχ.
«Οι IDF συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους και πλήττουν τις στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στα νότια προάστια (της πρωτεύουσας του Λιβάνου), με αυξανόμενη ένταση. Οι IDF δεν προτίθενται να σας βλάψουν και, ως εκ τούτου, για την ασφάλειά σας, πρέπει να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή», προειδοποίησε νωρίτερα ο συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό, μέσω Telegram.
Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει εξαπολύσει δεκάδες επιδρομές στη συγκεκριμένη περιοχή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, προειδοποιώντας κάθε φορά τους κατοίκους να απομακρυνθούν για λόγους ασφαλείας.