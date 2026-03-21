Μέση Ανατολή: Ισραηλινό σφυροκόπημα στην Τεχεράνη – Ιρανικοί πύραυλοι κατά αμερικανοβρετανικών βάσεων στον Ινδικό Ωκεανό

Tο Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό

Στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal που επικαλείται πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης, αλλά κανείς εξ αυτών δεν έπληξε τον στόχο του. Ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε με πύραυλο SM-3, υπογραμμίζεται.

H Wall Street Journal επισημαίνει πως η συγκεκριμένη επίθεση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.