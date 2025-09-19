Κόσμος

Η Βουλγαρία βάζει σε ετοιμότητα την Πολεμική Αεροπορία μετά τις ρωσικές παραβιάσεις – «Θα προασπίσουμε τον εναέριο χώρο μας»

Η Βουλγαρία ενίσχυσε την επιτήρηση και την ασφάλεια του εναέριου χώρου της στα βορειοανατολικά της σύνορα
Μαχητικό αεροσκάφος F15
Μαχητικό αεροσκάφος F15 / AP Photo / Φωτογραφία Vadim Ghirda

Μετά τα πρόσφατα περιστατικά με ρωσικές εναέριες παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, αλλά και την Εσθονία την Παρασκευή (19.09.2025), η Βουλγαρία θέτει σε ετοιμότητα την Πολεμική της Αεροπορία. Σχετική δήλωση έκανε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ατανάς Ζαπριάνοφ το βράδυ.

Καθώς η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία ήρθαν αντιμέτωπες με ρωσικές παραβιάσεις των εναέριων χώρων τους, η Βουλγαρία ενίσχυσε από την Παρασκευή την επιτήρηση και την ασφάλεια του δικού της στη βορειοανατολική περιφέρεια.

«Η Πολεμική Αεροπορία διατηρεί την απαραίτητη ετοιμότητα για την προάσπιση του εθνικού εναερίου χώρου, είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση μαζικών εισβολών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ο Βούλγαρος υπουργός Άμυνας, Ατανάς Ζαπριάνοφ απαντώντας γραπτώς στον βουλευτή Ντάνιελ Λόρερ, του συνασπισμού των κομμάτων «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία» (CC-DB).

Το υπουργείο Άμυνας της γειτονικής μας χώρας ανέπτυξε δυνατότητες κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών πριν από αυτά τα περιστατικά και επί του παρόντος εργάζεται σε διάφορα προγράμματα προμηθειών για οπλικά συστήματα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ενόπλων δυνάμεων.

3,27 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα στο πλαίσιο του μέσου αμυντικών δανείων SAFE της ΕΕ

Ο Ζαπριάνοφ απάντησε επίσης σε ερωτήσεις του βουλευτή Ιβάιλο Μίρτσεφ (CC–DB) σχετικά με τη χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του στρατού. Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την προκαταρκτική χορήγηση 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε χαμηλότοκα δάνεια στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE (Βοήθεια για την Ασφάλεια στην Ευρώπη) της ΕΕ, με 3,27 δισεκατομμύρια ευρώ να προορίζονται για τη Βουλγαρία.

Το υπουργείο Άμυνας έχει προθεσμία έως την 30ή Νοεμβρίου για να υποβάλει ένα τεκμηριωμένο επενδυτικό σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, το οποίο θα αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία δανειακή σύμβαση θα μπορούσε να υπογραφεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Μόλις υπογραφεί, το υπουργείο θα αναπτύξει ένα εθνικό επενδυτικό σχέδιο στην Άμυνα, ευθυγραμμισμένο με τις στρατηγικές δεσμεύσεις της Βουλγαρίας και το πρόγραμμα SAFE. Το εύρος και η αξία των έργων εκσυγχρονισμού θα εξαρτηθούν από τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2026 και το μέγεθος του συμφωνηθέντος δανείου στο πλαίσιο του SAFE, δήλωσε ο Ζαπριάνοφ, τονίζοντας τον στόχο του υπουργείου να διατηρήσει τον υφιστάμενο επιταχυνόμενο ρυθμό επανεξοπλισμού.

