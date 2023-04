Ήρθε η ώρα η Βρετανία να δοκιμάσει το δικό της 112, καθώς σήμερα Κυριακή (23.4.2023) στις 15:00 θα ηχήσει «συναγερμός» στα κινητά τηλέφωνα όσων βρίσκονται στη χώρα, ο οποίος θα συνοδεύεται από δόνηση και μήνυμα για «έκτακτη ανάγκη», όπως οι ειδοποιήσεις που έρχονται στα κινητά της Ελλάδας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Πρόκειται για το νέο σύστημα προειδοποίησης που θέλει να δοκιμάσει σήμερα η κυβέρνηση της Βρετανίας για να προειδοποιεί τους πολίτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως πυρκαγιές, πλημμύρες ή άλλους σοβαρούς κινδύνους.

«Όπου κι αν βρίσκεστε, την Κυριακή στις 3:00 μ.μ. (τοπική ώρα) θα λάβετε την ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ.

«Θα λάβετε ένα μήνυμα στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου σας, συνοδευόμενο από ηχητικό σήμα και δόνηση διάρκειας έως και 10 δευτερολέπτων. Δεν θα χρειαστεί να κάνετε κάποια ενέργεια», εξήγησε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Wherever you are, this Sunday at 3pm you're getting the Emergency Alert.



You will receive a message on the home screen of your mobile phone, along with a sound and vibration for up to ten seconds. You don't need to take any action. pic.twitter.com/fLEuqMDrnu