Η Χαμάς απελευθέρωσε 13 Ισραηλινούς ομήρους στο πλαίσιο της συμφωνίας με το Ισραήλ, ωστόσο, κάποιοι από αυτούς τις προηγούμενες ημέρες είχαν βρεθεί στο επίκεντρο.

Και αυτό διότι για μία από τις ηλικιωμένες ομήρους από το Ισραήλ που κρατούσε η Χαμάς και εν τέλει απελευθερώθηκε είχε αναφερθεί ότι ήταν νεκρή, ενώ μια άλλη γυναίκα την είχαν αναγκάσει να συμμετάσχει σε προπαγανδιστικό βίντεο της οργάνωσης.

Συγκεκριμένα η Hanna Katzir που η Ισλαμική Τζιχάντ είχε αναφέρει τις προηγούμενες ημέρες είχε πεθάνει είναι μεταξύ των 13 που αφέθηκαν ελεύθεροι. Μάλιστα την είδηση επιβεβαίωσε και η οικογένειά της.

Από την άλλη η Danielle Aloni που απελευθερώθηκε μαζί με την 5χρονη κόρη της Emilia είχε εμφανιστεί σε προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς.

Mother and daughter – Danielle Alony and her 5-year-old Emilia – are among the freed hostages. pic.twitter.com/816jxjO7p5

Hamas military wing publish a recording from Israeli hostages in Gaza, which they claim is addressed to Netanyahu and the Israeli government. pic.twitter.com/UW8sTHbuj5