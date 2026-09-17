Η χήρα του Roblox καταγγέλλει ότι την εξαπάτησε συνοδός πολυτελείας – Της πήρε 5,2 εκατομμύρια ευρώ

Αγωγή έχει υποβάλλει η Μαριάν Φλίπο, χήρα του προγραμματιστή του διαδικτυακού παιχνιδιού Roblox, σε βάρος του συνοδού πολυτελείας Κρεγκ Σταρ αφού αυτός της ζήτησε να πληρώσει το συμβόλαιό με το πρακτορείο συνοδών αξίας 8,6 εκατομμυρίων ευρώ και της «πούλησε» έρωτα.

Σύμφωνα με τη New York Post η Φλίπο, η οποία είναι χήρα του προγραμματιστή του διαδικτυακού παιχνιδιού Roblox, Τσαντ Φλίπο, είχε αγοράσει προσφάτως μια επιβλητική έπαυλη στο Μανχάταν έναντι 14 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 49χρονη Φλίπο ολοκλήρωσε την αγορά του ακινήτου στην περιοχή Κιπς Μπέι στις 30 Απριλίου, καταβάλλοντας 14 εκατ. ευρώ για το εντυπωσιακό αρχοντικό Beaux-Arts. Πρόκειται για έπαυλη του 1903, που χτίστηκε για τον τραπεζίτη Τζέιμς F.D. Λάνιερ και τη σύζυγό του, εκτείνεται σε έξι ορόφους και 1.081 τετραγωνικά μέτρα, διαθέτοντας 12 υπνοδωμάτια, περισσότερα από εννέα μπάνια, κελάρι κρασιών, ανελκυστήρα επενδεδυμένο με ξύλο δρυός και ολόκληρο όροφο ευεξίας με πισίνα κρύας εμβάπτισης και σάουνα από ξύλο κέδρου.

Το κτίριο είναι ταυτόχρονα χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο της Νέας Υόρκης και καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Ιστορικών Τόπων των ΗΠΑ, ενώ πριν από τη συγκεκριμένη πώληση είχε μόνο δύο ιδιοκτήτες σε περισσότερα από 120 χρόνια ιστορίας.

Ο δικηγόρος της Φλίπο, Λάρι Χάτσερ, επιβεβαίωσε στη New York Post ότι η αγορά δεν ήταν μια προσωπική πολυτέλεια. «Αγόρασε αυτό το σπίτι επειδή πίστευε ότι ήταν ένα όμορφο ακίνητο», δήλωσε ο Χάτσερ. «Πίστευε ότι θα ήταν ένα ωραίο σπίτι για να ζήσουν μαζί με τον Σταρ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αγορά της έπαυλης πραγματοποιήθηκε μέσα στην ίδια χρονική περίοδο κατά την οποία η Φλίπο υποστηρίζει σήμερα ότι ο Σταρ και ένας διαχειριστής του πρακτορείου συνοδών την πίεζαν να καταβάλει επιπλέον εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο ενός ψευδούς σχεδίου «εξαγοράς συμβολαίου», σύμφωνα με την αγωγή που κατέθεσε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Μανχάταν.

Η σχέση που κατέληξε σε αγωγή

Η σχέση της Φλίπο με τον Σταρ ξεκίνησε φαινομενικά αθώα τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η 49χρονη, η οποία πάσχει από μια σπάνια γενετική πάθηση, χρειαζόταν έναν ιταλόφωνο συνοδό για ένα ταξίδι στην Ιταλία.

Παραπέμφθηκε στην εταιρεία Cowboys 4 Angels, για την οποία, όπως υποστηρίζει, πίστευε ότι παρείχε προσωπικούς βοηθούς και όχι επί πληρωμή συνοδούς. Σύμφωνα με την αγωγή, δεν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο στην πραγματικότητα για υπηρεσία ανδρών συνοδών παρά αρκετό καιρό αργότερα.

Μέχρι την άνοιξη, σύμφωνα τόσο με την εκδοχή των εισαγγελικών αρχών όσο και με την αγωγή της Φλίπο, ο Σταρ και το πρακτορείο την να υπογράψει μια «Συμφωνία Εξόδου» ύψους 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε εκείνος να μπορέσει υποτίθεται να εξαγοράσει τη λύση του συμβολαίου του με το πρακτορείο.

O 38χρονος συνοδός πολυτελείας σε βάρος του οποίου υποβλήθηκε η αγωγή

Η Φλίπο μετέφερε 5,2 εκατομμύρια ευρώ σε κοινό λογαριασμό της Charles Schwab, πριν ο Σταρ να μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων σε λογαριασμό που βρισκόταν αποκλειστικά υπό τον δικό του έλεγχο και να απειλήσει ότι θα εξαφανιζόταν με τα χρήματα. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που κατέθεσε η ίδια, το αποτέλεσμα ήταν το τραπεζικό της υπόλοιπο να μειωθεί σε μονοψήφιο αριθμό ευρώ.

«Τώρα γνωρίζει ότι υπήρξε θύμα απάτης», δήλωσε ο δικηγόρος της 49χρονης, Λόρι Χάτσερ. Ο δικηγόρος έκανε αίτηση ζητώντας από το δικαστήριο να παρέμβει διότι ο Σταρ φέρεται να ξοδεύει τα χρήματα για να «διασκορπίσει τα κλεμμένα κεφάλαια». «Τώρα αναγνωρίζω ότι ήμουν θύμα ενός φρικτού σχεδίου του Σταρ, ο οποίος είναι ένας ψυχοπαθής που στερείται κάθε συνείδησης», ισχυρίστηκε η Φλίπο.

«Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να επιδιώξω πραγματικά μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της»

Ωστόσο, όταν επικοινώνησε μαζί του η εφημερίδα «The Post» την Τρίτη, ο Σταρ ισχυρίστηκε ότι μεγάλο μέρος δαπανήθηκε για έξοδα του ζευγαριού και φιλανθρωπικές δωρεές και ανέφερε ότι είχαν απομείνει περίπου 2,6 εκατομμύρια ευρώ. «Ήθελα να έχω οικονομική ασφάλεια. Ήθελα να φύγω από το πρακτορείο και να επιδιώξω πραγματικά μια σχέση, γιατί ήμουν ερωτευμένος μαζί της παρά όλα τα άλλα», είπε.

Ο Σταρ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι κατηγορίες για εξαναγκασμό «δεν είναι αληθινές», επιμένοντας ότι η «συμφωνία εξόδου» ήταν ιδέα της Φλίπο και ότι ο ίδιος δεν την ήθελε εξ αρχής. Ισχυρίστηκε ότι εκείνη συμπεριφερόταν καταχρηστικά απέναντί του, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «μια τρελή, γ… περιπέτεια».

«Δεν μπορείς να ξαναγράψεις μια ολόκληρη σχέση απλώς καταθέτοντας αγωγή μετά το τέλος της», πρόσθεσε σε δήλωσή του ο δικηγόρος του Σταρ, Τοντ Σπόντεκ. «Η αγωγή αφηγείται μια δραματική ιστορία. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα αποκαλύψουν την πραγματική», συμπλήρωσε.