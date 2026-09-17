Ο αμερικανικός στρατός βύθισε πλοίο στον Ειρηνικό που διακινούσε ναρκωτικά

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε στις 15 Σεπτεμβρίου επιχείρηση στον ανατολικό Ειρηνικό, κατά την οποία εντόπισε και ακινητοποίησε ένα σκάφος που, σύμφωνα με τη Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM), φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό πλοίων που συμμετείχαν σε διακίνηση ναρκωτικών.

Αμερικανικές δυνάμεις πλησίασαν το σκάφος στον Ειρηνικό, επιβιβάστηκαν σε αυτό και απομάκρυναν τους επιβαίνοντες, οι οποίοι παραδόθηκαν στις αρχές του Ισημερινού. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, το πλοίο βυθίστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις.

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Κατά την αμερικανική πλευρά, στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας συνέδεαν το σκάφος με τη Los Choneros, σημαντική εγκληματική οργάνωση του Ισημερινού, που οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική. Η SOUTHCOM δημοσιοποίησε σύντομο βίντεο της επιχείρησης, χωρίς να γνωστοποιήσει την ακριβή τοποθεσία.

On Sept. 16, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's… — ☀️✨ Rachel Speaks Out 🌙💜 (@Rachelspeakout1) September 17, 2026

Το περιστατικό εντάσσεται στις ευρύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά των θαλάσσιων δικτύων διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό και την Καραϊβική.