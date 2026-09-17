Μόλις 3 εμπορικά πλοία πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη

Υποχώρησε ο αριθμός των εμπορικών πλοίων που διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ ακόμη περισσότερο, στα μόλις 3 πλοία την Τετάρτη (16.09.2026), από τις 12 διελεύσεις που καταγράφηκαν την Τρίτη (15.09.2026), σύμφωνα με το Reuters. O μέσος όρος των τελευταίων 10 ημερών, ήταν σχεδόν 17.

Κάποια εμπορικά πλοία διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ έχοντας απενεργοποιήσει τις συσκευές που μεταδίδουν δεδομένα για τη θέση τους, στο πλαίσιο του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης μέσω δορυφόρων (Automatic Identification System, AIS), για να είναι πιο δύσκολος ο εντοπισμός κι η στοχοποίηση τους από το Ιράν και τους Χούθι.

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Σύμφωνα με το Reuters, οι εκτιμήσεις της βιομηχανίας τοποθετούν τη ροή σε περίπου 6-9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μέσω του Oρμούζ, μια δραματική μείωση του όγκου από τα 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Την Τετάρτη (16.09.2026), ο Λοχαγός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), δήλωσε ότι η κυκλοφορία μέσω του Στενού «συνεχίζει να ρέει», απορρίπτοντας παράλληλα την υπόνοια ότι το Ιράν ελέγχει την πλωτή οδό.

«Από τις αρχές Μαΐου, έχουμε βοηθήσει εμπορικά πλοία να μεταφέρουν περισσότερα από 900 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ προς την παγκόσμια αγορά ενέργειας», δήλωσε ο Χόκινς στον Τομ ΜακΡέι του Al Jazeera English.