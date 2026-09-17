Ρωσία: Νέο πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ, στις φλόγες διυλιστήριο – Τουλάχιστον 15 τραυματίες σε Κίεβο και Οδησσό

Τα μέλη της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκριναν την Τετάρτη (16.09.2026) νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και συμμάχων της για τον ρόλο τους στον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας, κείμενο που είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία κι υποστηρίζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Το νομοσχέδιο στις ΗΠΑ, που προβλέπει για πρώτη φορά ότι η Ουάσιγκτον να στοχοποιήσει τον λεγόμενο στόλο φάντασμα της Ρωσίας, υιοθετήθηκε με 262 ψήφους υπέρ έναντι 159 κατά και είναι η πρώτη ενέργεια τέτοιας βαρύτητας στο αμερικανικό κοινοβούλιο εναντίον της Μόσχας μετά την επάνοδο στην εξουσία του ρεπουμπλικάνου προέδρου.

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Βάζει ακόμη στο στόχαστρο ρωσικές εταιρείες των τομέων της ενέργειας και της άμυνας και προσωπικά τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους αξιωματούχους. Δίνει στον ένοικο του Λευκού Οίκου τη δυνατότητα επιβολής δασμών ως και 100% στις πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες εισαγωγές αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάμεσά τους την Κίνα και την Ινδία, κάτι που υπήρχαν ανησυχίες πως δεν θα επέτρεπε την έγκρισή του.

Οι βουλευτές των Δημοκρατικών υποστηρίζουν τα μέτρα υπέρ της Ουκρανίας αλλά δίσταζαν να δώσουν στον Ντόναλντ Τραμπ κι άλλα περιθώρια όσον αφορά την επιβολή τελωνειακών δασμών, του αγαπημένου του οικονομικού εργαλείου.

Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές επίσης τάσσονται υπέρ των μέτρων: το νομοσχέδιο πέρασε με 86 ψήφους υπέρ έναντι 11 κατά τον Αύγουστο στην ψηφοφορία στην αμερικανική άνω Βουλή.

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Οι υποστηρικτές του κειμένου επιχειρηματολογούσαν ότι η επιβολή περαιτέρω κυρώσεων στη Ρωσία και στους συμμάχους της, ακόμη και έμμεσους, είναι αναγκαία καθώς οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κλιμακώνουν τις επιδρομές τους στην Ουκρανία.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον τον Ιούλιο για να υποστηρίξει το κείμενο. Το νομοσχέδιο φέρει το όνομα του κυριότερου συντάκτη και εισηγητή του, του ρεπουμπλικάνου γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, που πέθανε τον Ιούλιο. Επρόκειτο για υπερασπιστή της Ουκρανίας και γεράκι έναντι της Ρωσίας και του Ιράν — που βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο των μέτρων τα οποία προβλέπονται.

Το προωθούσε από τον Απρίλιο του 2025, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ, που προτιμά να αποφασίζει ο ίδιος για την επιβολή μέτρων παρά να δίνει τη δυνατότητα στο Κογκρέσο να προωθεί διαφορετικά, φρέναρε το νομοσχέδιο ως την επίτευξη συμφωνίας το καλοκαίρι που επέτρεψε να εγκριθεί από τη Γερουσία.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων πιεζόταν χρονικά: τα μέλη της θα εγκαταλείψουν την Ουάσιγκτον προσεχώς καθώς κορυφώνεται η εκστρατεία ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας, την Τρίτη 3η Νοεμβρίου.

Τουλάχιστον 18 οι τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στην Ουκρανία – Διυλιστήριο στις φλόγες σε ρωσική περιφέρεια

Πλήγματα της Ρωσίας, κυρίως με βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και στο λιμάνι της Οδησσού τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ως τις 04:00, αναφέρθηκαν 10 τραυματισμοί στην πρωτεύουσα, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μέσω Telegram, προτού ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο σχεδόν 40 λεπτά αργότερα αναφερθεί σε 12 τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά 10 και 12 ετών.

Εξάλλου οι αρχές στην Οδησσό έκαναν λόγο νωρίτερα για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί 4 ετών, εξαιτίας πλήγματος σε πολυκατοικία στην πόλη.

Σύμφωνα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, σημειώθηκαν επίσης πλήγματα στις πόλεις Ντνίπρο και Ζαπορίζια.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα προκάλεσε ζημιές σε διυλιστήριο καυσίμων στην πόλη Γιάροσλαβλ και η πυροσβεστική επιχειρεί για να σβήσει πυρκαγιά που ξέσπασε, ανέφερε ο περιφερειάρχης Μιχαήλ Γεφράγεφ. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, καταρρίφθηκαν 65 ουκρανικά UAVs.

