Viral η φωτογραφία 35χρονης μετά τη σύλληψή της για κλοπή στη Μινεσότα – Είναι φτυστή η Τζένιφερ Λόπεζ

Viral έχει γίνει στις ΗΠΑ η φωτογραφία σύλληψης μιας 35χρονης από τη Μινεσότα και ο λόγος είναι η εντυπωσιακή ομοιότητά της με την Τζένιφερ Λόπεζ.

Σύμφωνα με τη New York Post, η Σαϊρίνα Αν Κουάστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου, καθώς κατηγορείται ότι έκλεψε από κατάστημα στο Μοντιτσέλο δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία είναι ίδια η εκρηκτική Λατίνα σταρ Τζένιφερ Λόπεζ.

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Minnesota shoplifter's mugshot goes viral for striking resemblance to Jennifer Lopez https://t.co/idTVZ6D5xj pic.twitter.com/duouBfbLc3 — New York Post (@nypost) September 17, 2026

Σύμφωνα με την καταγγελία, υπάλληλος αναγνώρισε την 35χρονη ως το άτομο που φέρεται να είχε εμπλακεί σε ακόμη μία κλοπή στο ίδιο κατάστημα δύο ημέρες νωρίτερα και ειδοποίησε την αστυνομία.

Η Κουάστ φέρεται να παραδέχθηκε ότι πήρε τις μπαταρίες και συνελήφθη για κλοπή. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τελικά την προσοχή του διαδικτύου ήταν η φωτογραφία της μετά τη σύλληψή της από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ράιτ.

«Jenny from D-Block» – Χαμός στα social media

Η ομοιότητα της 35χρονης με την 57χρονη Τζένιφερ Λόπεζ προκάλεσε πλήθος σχολίων στα social media. «Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν η J.Lo», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε χαριτολογώντας πως «υπάρχει κάποιο glitch στο Matrix».

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Δεν έλειψαν φυσικά και οι αναφορές στο περίφημο τραγούδι της Λόπεζ «Jenny from the Block», αφού στην αμερικανική αργκό, η λέξη «block» παραπέμπει τόσο στη γειτονιά όσο και στην πτέρυγα φυλακής. «Στη φυλακή τη γνωρίζουν ως Jenny from D-Block», αστειεύτηκε ένας χρήστης.

«Σίγουρα παραμένει η Jenny from the block», ήταν ακόμη ένα σχόλιο, ενώ ακόμη ένας χρήστης κάλεσε, αστειευόμενος, την JLo να κάνει τεστ DNA με την 35χρονη, γράφοντας πως πρέπει να διαπιστωθεί αν είναι αδελφές!

Η Κουάστ αφέθηκε ελεύθερη την επομένη της σύλληψής της αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά που συνελήφθη. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών και αρκετές τροχαίες παραβάσεις.