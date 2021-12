Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που ξέσπασε σε οκταώροφο κτίριο στο κέντρο της Οσάκας, της μητρόπολης της δυτικής Ιαπωνίας. Ένα 28ο θύμα ανασύρθηκε τραυματισμένο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε «στις 10:18 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:18 ώρα Ελλάδας) στον τέταρτο όροφο οκταώροφου κτιρίου» όπου έχουν τα γραφεία τους επιχειρήσεις, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Διευκρίνισε πως η πυρκαγιά μπόρεσε να κατασβεστεί μέσα σε μισή ώρα αφού έφθασαν δυνάμεις της επιτόπου.

«Είκοσι επτά άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση καρδιοπνευμονικής ανακοπής», είπε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν αναφέρονται σε θανάτους που ακόμη δεν έχουν διαπιστωθεί επίσημα, από ιατρό ή ιατροδικαστικό.

Ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα στα οποία εικονίζονται δεκάδες πυροσβέστες επί τω έργω, στο εσωτερικό και μπροστά στο στενό κτίριο, ο κατεστραμμένος όροφος του οποίου διακρίνεται από το εξωτερικό, καθώς τα παράθυρά του είναι σπασμένα και μαυρισμένα από τον καπνό.

