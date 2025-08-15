Ιαπωνία: «Βαθιά θλίψη» από τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο στην 80ή επέτειο της παράδοσης – Αντιδράσεις από τη Κίνα και Νότια Κορέα

Πριν από 80 χρόνια, η Ιαπωνία υπέγραφε στο αμερικανικό θωρηκτό USS Missouri την άνευ όρων παράδοσή της στον κόλπο του Τόκιο. Την Πέμπτη (14.08.2025), δεκάδες χιλιάδες Ιάπωνες επισκέφθηκαν το σιντοϊστικό ιερό Γιασουκούνι για να τιμήσουν την 80ή επέτειο της παράδοσης, που σήμανε το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγο πιο πέρα, σε ξεχωριστή τελετή, ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο εξέφρασε τη «βαθιά και διαρκή θλίψη» του για αυτή τη σκοτεινή σελίδα της ιστορίας.

Το ιερό Γιασουκούνι είναι αφιερωμένο σε 2,5 εκατομμύρια στρατιώτες που σκοτώθηκαν για την Ιαπωνία από τα τέλη του 19ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένων εγκληματιών πολέμου που καταδικάστηκαν μετά το 1945, στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι επισκέψεις Ιαπώνων αξιωματούχων προκαλούν συχνά την οργή χωρών που υπέστησαν τις στρατιωτικές θηριωδίες της Ιαπωνίας, κυρίως της Κίνας και της Νότιας Κορέας.

Φέτος, ο υπουργός Γεωργίας, Σιντζίρο Κοϊζούμι — που θεωρείται πιθανός υποψήφιος πρωθυπουργός — επισκέφθηκε το μνημείο για πρώτη φορά ως μέλος της κυβέρνησης. Ο τελευταίος πρωθυπουργός που το είχε επισκεφθεί ήταν ο Σίνζο Άμπε το 2013.

Έκκληση για ειρήνη και μνήμη

«Οι σκέψεις μου είναι με όσους έχασαν τη ζωή τους στον τελευταίο πόλεμο και με τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Ναρουχίτο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «οι καταστροφές του πολέμου δεν θα επαναληφθούν ποτέ».

Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, υποσχέθηκε να μεταδώσει στις επόμενες γενιές τις οδυνηρές μνήμες του πολέμου και να εργαστεί για μια διαρκή ειρήνη.

Ο αυτοκράτορας, η αυτοκράτειρα Μασάκο και η κόρη τους, πριγκίπισσα Άικο, θα ταξιδέψουν τον Σεπτέμβριο στο Ναγκασάκι για να συναντήσουν επιζώντες της πυρηνικής επίθεσης του Αυγούστου 1945 και να τιμήσουν τα θύματα.

Έντονες αντιδράσεις σε Πεκίνο και Σεούλ

Η Κίνα κάλεσε το Τόκιο να «κάνει τη σωστή επιλογή» και να αντιμετωπίσει το παρελθόν του, τονίζοντας ότι αυτές οι επισκέψεις αντανακλούν μια «λανθασμένη στάση» απέναντι στην ιστορία. Η Νότια Κορέα εξέφρασε «βαθιά απογοήτευση και λύπη», υπενθυμίζοντας ότι οι μελλοντικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται σε ειλικρινή αναγνώριση των λαθών του παρελθόντος.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζάε-μιουνγκ, αναμένεται να επισκεφθεί την Ιαπωνία στις 23-24 Αυγούστου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Σιγκερού Ισίμπα.