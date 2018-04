Μάλιστα ο Τούκος πρόεδρος είχε προσωπική επικοινωνία μαζί τους, δίνοντάς τους προφανώς το μήνυμα ότι… καλά πράττουν τα όσα πράττουν.

Επικοινωνία με τους Τούρκους είχε και ο υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος.

#Turkey's Foreign Minister Mevlut Cavusoglu says he called two convicted Turks in the US after their release, hopes to see them in person, reveals president #Erdogan also called them via phone. pic.twitter.com/CtCxUrsjJh

