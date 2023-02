Χίλια κομμάτια έγινε ένα από τα διάσημα γλυπτά του Αμερικάνου γλύπτη Jeff Koons, όταν κατά τη διάρκεια έκθεση στο Μαϊάμι μια ηλικιωμένη γυναίκα το ακούμπησε και το έσπασε…

Όλα έγιναν σε μια βραδιά της που οργάνωσε η γκαλερί αποκλειστικά για συλλέκτες και σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης. Εκεί, μια συλλέκτης έργων τέχνης ακούμπησε το γλυπτό του Κουνς που μοιάζει με σκυλί από μπαλόνι. Το γλυπτό κουνήθηκε για μια στιγμή, έπεσε από το βάθρο του και έγινε θρύψαλα.

Το προσωπικό της γκαλερί αναγκάστηκε να σκουπίσει με φαράσι τα θραύσματα μπροστά στα έκπληκτα μάτια όσων βρίσκονταν στην γκαλερί. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό το γλυπτό κόστιζε πάνω από 42.000 δολάρια.

Ο καλλιτέχνης Stephen Gamson δήλωσε στην Miami Herald ότι θαύμαζε το γλυπτό, όταν «μια ηλικιωμένη γυναίκα το χτύπησε, ρίχνοντάς το από το βάθρο του».

