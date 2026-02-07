Κόσμος

Ινδία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες σε λούνα παρκ όταν κατέρρευσε μηχάνημα – Η στιγμή του δυστυχήματος

Οι τοπικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια, καθώς και για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας από τους υπευθύνους του συγκεκριμένου λούνα παρκ
Δυστύχημα σε λούνα παρκ στην Ινδία
Σκηνές τρόμου επικράτησαν στην Ινδία το Σάββατο (07.02.2026). Σε λούνα παρκ στην πόλη Φαρινταμπάντ κατέρρευσε ένα από τα μηχανήματα με αποτέλεσμα και οι 15 άνθρωποι που βρίσκονταν πάνω σε αυτό να πέσουν στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στο σοκαριστικό συμβάν που σκόρπισε τον πανικό στο λούνα παρκ στην Ινδία.

Το θύμα ήταν αστυνομικός σε υπηρεσία, ο οποίος τραυματίστηκε πολύ βαριά στο κεφάλι και άφησε την τελευταία του πνοή πριν διακομιστεί σε νοσοκομείο.

 

Οι τοπικές αρχές του Φαρινταμπάντ διεξάγουν έρευνα για τα αίτια, καθώς και για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας από τους υπευθύνους του συγκεκριμένου λούνα παρκ.

