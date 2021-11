Καταστροφικές πλημμύρες χτύπησαν την πόλη Μπανγκαλόρ στην Ινδία, μετά από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τον νότο της χώρας προκαλώντας δεκάδες θανάτους από τον Οκτώβριο.

Οι λίμνες της πρωτεύουσας της Καρνατάκα πλημμύρισαν έπειτα από τρεις ημέρες κατακλυσμιαίων βροχών, πλημμυρίζοντας δρόμους και σπίτια.

Διασώστες επιβιβάστηκαν σε λαστιχένιες λέμβους προκειμένου να διασώσουν τους κατοίκους που κινδύνευαν, ενώ τα λεωφορεία και τα τρίκυκλα διέσχιζαν τα νερά που είχαν καλύψει τα πεζοδρόμια σε όλη την πόλη.

